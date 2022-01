So reagiert das Internet auf Microsofts Activision-Übernahme

Falls ihr es verpasst habt (wahrscheinlich nicht): Xbox übernimmt Activision Blizzard und bringt damit zahlreiche weitere Entwicklerstudios und Marken unter das Dach der Xbox Game Studios.

Es ist jedenfalls ein Deal, den man garantiert nicht alle Tage in der Spielebranche sieht - und rein vom Marktwert her ist Activision Blizzard weit größer als ein Bethesda, das Ende 2020 übernommen wurde.

Aber wie reagiert das Internet auf diese Neuigkeiten, die mit Sicherheit noch eine Weile die Schlagzeilen dominieren werden?

Monkey-Island-Schöpfer Ron Gilbert ist etwa sauer. Sauer auf Microsoft, weil man ihm dazwischen funkte: "Verdammt noch mal. Ich war so kurz davor, Activision zu kaufen, und dann stürzt MS mit seinem großen Geld herein."

Damn it. I was so close to buying Activision and then MS swoops in with their big bucks. — Ron Gilbert (@grumpygamer) January 18, 2022

Auch der eigentlich längst in Rente gegangene Parodie-Account von Sonys Ex-CEO Kaz Hirai meldet sich aus diesem Anlass kurz nach Bekanntgabe der Übernahme noch einmal von den Toten zurück: "Wir bei Sony wollten eine sehr starke und prinzipientreue Haltung gegen die Belästigung von Mitarbeitern einnehmen. Deshalb haben wir vor 30 Minuten beschlossen, nie wieder mit Activision Blizzard zusammenzuarbeiten."

At Sony we wanted to make a very strong and principled stance against employee harassment, which is why 30 minutes ago we decided to never work with Activision Blizzard again — Ex-CEO Kaz Hirai (@KazHiraiCEO) January 18, 2022

"Und heute haben alle gelernt, dass es immer einen noch größeren Fisch gibt", schreibt JP Kellams, Senior Producer bei Harmonix und Epic Games. Besser hätte es Qui-Gon Jinn nicht sagen können.

And today everyone learned that there is always a bigger fish. — JP Kellams (@synaesthesiajp) January 18, 2022

"Hat jemand Neuigkeiten, die keine Aufmerksamkeit brauchen?", fragt wiederum Mike Bithell (Thomas Was Alone, John Wick Hex) "Eine einmalige Gelegenheit, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen und keine Berichterstattung zu bekommen. :D"

Anyone got any news they need burying? Once in a lifetime opportunity to put that press release out and get zero coverage :D — Mike Bithell (@mikeBithell) January 18, 2022

"Ziemlich surreal, wenn man bedenkt, dass Crash Bandicoot jetzt Microsoft gehört", merkt Robert Boyd (Cosmic Star Heroine, Cthulhu Saves the World) an und spielt damit natürlich auf die PlayStation-exklusive Anfangszeit der Reihe an. Das Gleiche gilt logischerweise für Spyro the Dragon.

Pretty surreal to think that Crash Bandicoot is now owned by Microsoft. — Robert Boyd (@werezompire) January 18, 2022

Hier ist wiederum der wahre Grund für Corona, erklärt von Bill Gates. Und jetzt ist mal gut mit irgendwelchen dämlichen Verschwörungstheorien da draußen, ja?

Und nicht nur für Larry "Major Nelson" Hryb dürfte es heute bei Microsoft beziehungsweise Xbox ein langer Tag werden: "Zeit für Espresso Nummer vier", schreibt er um kurz nach sieben Uhr Ortszeit.

Time for Espresso number 4 ???? — Larry Hryb ? (@majornelson) January 18, 2022

Ein Blick durch die sozialen Medien zeigt vor allem viele überraschte Reaktion. Es ist wirklich eine Nachricht, mit der keiner gerechnet hat. Auf jeden Fall dürfte Microsoft nun mehr als genügend Charaktere unter einem Dach haben, um einen Super-Smash-Bros-Konkurrenten auf die Beine zu stellen. Na, wie wär's?