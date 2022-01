So sieht Dying Light 2 auf den Last-Gen-Konsolen aus - Neues Material von Xbox One und PS4

Techland hat neues Material dazu veröffentlicht, wie Dying Light 2: Stay Human auf Xbox One und PlayStation 4 aussieht.

Das vierminütige Video des Entwicklerstudios zeigt Spielszenen von beiden Plattformen, dazu zählen auch Ausschnitte von PlayStation 4 Pro und Xbox One X.

Wie das Spiel aussehen wird

Wenn ihr euch also gefragt habt, wie das Spiel auf eurer älteren Konsole aussieht, bekommt ihr nun eine Antwort darauf.

Material der Nintendo-Switch-Version, die erst vor kurzem verschoben wurde, gibt es in dem neuen Video allerdings nicht zu sehen.

Was sagt ihr zu Dying Light 2 auf den Last-Gen-Konsolen? Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen:

Bald geht es los

Lange müsst ihr nicht mehr auf die Veröffentlichung von Dying Light 2 warten. Das Spiel erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Ein konkreter neuer Termin für die Switch-Fassung liegt derzeit noch nicht vor.

Wer sich Dying Light 2 für die Last-Gen-Konsolen kauft, muss bei einem späteren Umstieg übrigens nicht auf die neuen Versionen verzichten. Kürzlich bestätigte Techland, dass es ein Gratis-Upgrade auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 gibt.

Auch nach dem Release sollt ihr euch so schnell nicht vom Spiel verabschieden. Techland hat mindestens fünf Jahre Post-Launch-Inhalte für das Spiel garantiert und in der vergangenen Woche gab es eine erste Roadmap dazu, was euch in den Monaten nach der Veröffentlichung an Zusatzinhalten erwartet.