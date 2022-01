So stark entwickelt sich Aloy in Horizon Forbidden West weiter - äußerlich und innerlich!

Sagen wir es, wie es ist: Aloy ist eine coole Socke, oder? Das typische Mädchen zum Pferde stehlen, mit dem man schon im Kindergarten den ganzen Tag im Wald gespielt und Blödsinn gemacht hätte, oder? Bereits im ersten Teil war Aloy nicht nur eine stereotype Heldin ohne Makel, sondern angenehm menschlich, nahbar und realistisch.

Das spiegelt sich in ihrem Charakter und in ihrem Design wider und beides macht für den zweiten Teil Horizon Forbidden West noch einmal eine Entwicklung durch - Warnung vor kleineren Spoilern zur Story.

Man lernt nie aus - auch Aloy nicht

Aloys Geschichte in Horizon hat natürlich schon typische Heldenmotive: der Weg vom Sonderling zur Retterin der gesamten Menschheit. Das Thema ist nicht gerade neu, aber auch eines, mit dem sich fast jeder identifizieren kann - sind wir nicht alle insgeheim ultimative Helden, nur unsere Umwelt ist zu doof, das zu erkennen? Außerdem ist es in Aloys Fall schön erzählt: Sie wächst Schritt für Schritt in die neue Rolle hinein und lernt die Zusammenhänge zu verstehen. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen.

Im zweiten Teil von Horizon bekämpft Aloy weiter die rote Seuche - ob ein Pandemie-Thema gerade jetzt eher gut oder schlecht ankommt, wird sich zeigen. In der Zeit zwischen den Spielen - nur ein paar Monate - hat Aloy sich genau damit beschäftigt und nach einer Heilung für die Seuche gesucht. Sie hat also nach Zero Dawn weiter Erfahrungen gemacht, die es im Aloy-Comic nachzulesen gibt.

Für die unschöne Internet-Diskussion um ihr Aussehen hätte Aloy sicher nur ein müdes Lächeln übrig ... oder einen Pfeil!

In Forbidden West geht diese schwere Mission weiter und Aloy stößt auf neue Gefahren, Maschinen, aber auch alte Weggefährten - Erend aus Zero Dawn war ja schon in einem der Trailer zu sein. Obwohl sie in der Welt Freunde gefunden hat, ist Aloy aber nie ganz aus ihrem Status als Außenseiterin ausgebrochen, denn eine wirkliche "Heimat" hat sie nicht.

Das sorgt bei Aloy aber auch für positive Eigenschaften: ihr Gerechtigkeitssinn und ihre Hilfsbereitschaft, denn als Außenseiterin weiß sie, wie es ist, an den Rand gedrängt zu werden. Deshalb hat sie großes Mitgefühl mit allen Unterdrückten oder generell mit Menschen in Not. Das macht sie nicht nur sympathisch, sondern schnell zur mutigen Retterin in ausweglosen Lagen. Innere Stärke und Empathie sind auch für Forbidden West wieder ein wichtiger Kern der Hauptfigur - und ein angenehmer bei so vielen raubeinigen und betont kühlen Helden im Gaming.

Hilfsbereitschaft, Mut und Mitgefühl machen Aloy aus - auch in Forbidden West

Und dafür braucht Aloy eben kein komplettes Make-Up-Team, sondern einfach nur Pfeil, Bogen und Selbstvertrauen. Okay, so einfach ist es nicht, denn auch neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und mehr sind natürlich sinnvoll. Was ich sagen will: Aloy ist einfach ein cooler, natürlicher Wildfang, den man nicht kaputt-photoshoppen muss, wenn ihr versteh, was ich meine - mehr sage ich zu albernen, oberflächlichen Aloy-Kommentaren im Netz nicht.

Ein paar Eindrücke, wie Aloys Erscheinungsbild genau funktioniert und welche Details im Sequel noch realistischer und lebendiger sind, gab es auch schon zu sehen.