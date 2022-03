So unterstützen Gaming-Unternehmen die Ukraine - Solidarität, Spenden und Verkaufsstopps

Nachdem die Ukraine die westlichen Gaming-Unternehmen gestern dazu aufgefordert hatte, Russland aus ihren Netzwerken und Turnieren auszuschließen, melden sich erste Entwickler, Publisher und Organisationen zu Wort und schreiten teils auch zur Tat.

So geht es den ukrainischen Studios

Entwicklerstudio Frogwares ruft "alle dazu auf, Putin zu zwingen, sich aus unserem Land zurückzuziehen". Auf Twitter schreibt das Studio hinter den Sherlock-Holmes-Spielen: "Wir können nicht einfach zusehen. Russland greift unsere Heimat an und leugnet die Souveränität der Ukraine. Wir versuchen, in Sicherheit zu bleiben, aber das ist Krieg, da gibt es keine zwei Möglichkeiten."

We can't just stand by. Russia attacks our homeland and denies the sovereignty of Ukraine. We are trying to stay safe, but this is war, there are no two ways about it.



We call on everyone to force Putin to withdraw from our lands #StopRussianAggression — Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022

GSC Game World musste die Entwicklung von Stalker 2 vorübergehend einstellen und ruft zu Spenden für das ukrainische Militär auf. Auch Yevhen8, das Studio hinter der Städtesimulation Ostriv, sammelt Spenden. Die ansässigen Studios von Ubisoft und Wargaming erhalten Unterstützung ihrer Unternehmen.

Unterstützung von allen Seiten

Electronic Arts reagierte als Erstes auf den Aufruf aus der Ukraine. Der Entwickler und Publisher teilte per Twitter mit, dass alle russischen Teams aus den eigenen FIFA- und NHL-Spielen entfernt werden. EA will sich damit solidarisch der Ukraine gegenüber zeigen und erntet neben viel Lob auch ein wenig Kritik, da diese Maßnahme primär der Bevölkerung Russlands schade und nicht der Regierung.

Inzwischen scheinen die Aufrufe auch viele andere Studios und Organisationen dazu animiert zu haben, ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Die ESL Pro League verbannt etwa alle Organisationen, die offensichtlich mit der russischen Regierung in Verbindung gebracht werden können, von allen Turnieren. Einzelpersonen aus Russland können aber als neutrale Spieler teilnehmen.

Auch der polnische Entwickler CD Projekt Red kappt vorübergehend die Bande mit Russland und stellt seine digitalen Verkäufe in Russland und Belarus ein. Auch weitere physische Kopien sollen erst mal nicht mehr in die beiden Länder geliefert werden. Das Studio macht deutlich: "Die gesamte CD Projekt Group steht fest an der Seite der ukrainischen Bevölkerung." Zusätzlich spendet der Entwickler hinter den Witcher-Spielen 1 Million polnische Zloty (etwa 215.000 Euro) an die PAH, die polnische Organisation für humanitäre Hilfe.

Bloober Team aus Polen tut es CD Projekt gleich und stellt den Verkauf seiner Titel in Russland und Belarus ein. "Wir verstehen, dass unsere Entscheidung viele russische und belarussische Spieler betreffen könnte, die nicht an dieser Invasion beteiligt sind, aber wir glauben fest daran, dass jeder Schritt, der helfen kann, den Krieg zu beenden, es wert ist, unternommen zu werden...", schreibt das Studio und hofft, mit seiner Aktion den Druck auf die russische Regierung zu erhöhen.

Dear community,

Dear community,

(1/5) As the Russian unprovoked invasion of Ukraine continues, killing defenders and civilians alike, we at Bloober Team have decided to stop selling our titles in Russia and Belarus across all platforms.#BlooberTeam #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kC5b7pXqVq — Bloober Team (@BlooberTeam) March 3, 2022

"Wir glauben, dass ein weltweiter gemeinsamer Widerstand etwas bewirken kann. Wir wollen Teil einer Welt sein, die die Augen vor der Kriegstreiberei nicht verschließt. Und wir werden nicht neutral bleiben, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen."

Riot Games pausiert seinerseits die anstehende Valorant Champions Tour. Die höchste Priorität habe erst einmal. Spieler, Caster, Mitarbeiter und Fans zu unterstützen, die von der Krise in der Ukraine betroffen seien.

Spenden für die Ukraine

Aus Polen kommt auch Unterstützung von Beetlewing. So sollen 100 Prozent der Verkäufe vom Titel Slipways der nächsten sieben Tage an das polnische Rote Kreuz gespendet werden. Embracer Group spendet insgesamt zwei Millionen US-Dollar an verschiedene Hilfsorganisationen.

Techland spendet 1 Million PLN an die PAH und ist bemüht, seine Mitarbeiter und ihre Angehörigen aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Auch Entwickler Tinybuild versucht sein Personal aus dem Kriegsgebiet zu evakuieren.

Ganze 623.000 Dollar kommen aus dem Hause Unity. Der Entwickler der gleichnamigen Engine sammelt mit einem Ukraine-Mega-Bundle mit 32 Assets und einem Publisher-Support-Programm weiter Geld, um die Ukraine zu unterstützen. Auch Destiny-2-Entwickler Bungie spendet. Erlöse der ersten 48 Stunden seiner Games2Give-Aktion gehen an "humanitäre Hilfsmaßnahmen".

Die 11 bit Studios steht ihren Nachbarn in der Ukraine ebenfalls bei und spenden den Erlös von This War is Mine und allen DLCs, der sich innerhalb der nächsten sieben Tage ansammelt, an das ukrainische Rote Kreuz, um die Opfer des Krieges so direkt wie möglich zu unterstützen.

Der schwedische Entwickler Raw Fury, der hinter Bad North steckt, spendet ebenfalls an das Rote Kreuz in der Ukraine. Eine Summe nennt das Studio in seinem Statement nicht.