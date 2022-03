Sony fürchtet Qualitätsverlust, wenn First-Party-Titel zum Launch im neuen PS Plus landen

Sony ist sich sicher, dass die Qualität von First-Party-Spiele leiden würde, wenn diese direkt am ersten Release-Tag im neuen PS Plus-Programm erscheinen würden.

Bei First-Party-Spielen zieht Sony vorerst seine Grenze

Sonys Geschäftsführer Jim Ryan bestätigte gegenüber Gamesindustry.biz, dass First-Party-Spiele nicht wie im Xbox Game Pass von Konkurrent Microsoft direkt zum Launch im neuen Abo Modell spielbar sein, das diese Woche angekündigt werden könnte.

"Wir haben das Gefühl, dass wir uns in einem guten Kreislauf mit den Studios befinden", so Ryan, "wo die Investition Erfolg bringt, was wiederum weitere Investitionen ermöglicht, die wiederum weiteren Erfolg bringen. Wir mögen diesen Zyklus und wir denken, dass unsere Spieler diesen Zyklus mögen."

Zur Einbindung der eigenen Spiele in den neuen Abo-Dienst sagt Ryan folgendes: "Wie ihr wisst, ist das kein Weg, den wir in der Vergangenheit beschritten haben. Und es ist auch nicht der Weg, den wir mit diesem neuen Dienst einschlagen werden."

"Wir sind der Meinung, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, wenn wir dies mit den Spielen tun, die wir bei PlayStation Studios entwickeln. Die Investitionen, die wir in unsere Studios tätigen müssen, wären nicht möglich, und wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht den Wünschen der Spieler entsprechen würden.

In Zukunft vielleicht doch alles anders?

Was in Zukunft noch alles passiert, kann niemand sagen. Sogar Ryan verweist auf den Wandel, den PlayStation etwa in Bezug auf PC-Veröffentlichungen durchlaufen hat.

"Wir hatten [mit den PC-Portierungen] einen großen Erfolg bei den Kritikern und einen großen kommerziellen Erfolg, und jeder hat sich damit abgefunden und ist damit völlig einverstanden. Ich blicke vier Jahre zurück und denke, dass niemand das hätte kommen sehen."

Ryan fährt fort: "Ich möchte also zu diesem Zeitpunkt nichts in Stein meißeln. Ich spreche heute nur über den Ansatz, den wir auf kurze Sicht verfolgen werden. So wie unser Verlagsmodell im Moment funktioniert, macht es keinen Sinn. Aber die Dinge können sich in dieser Branche sehr schnell ändern, wie wir alle wissen.

Bei Microsoft funktioniert der Ansatz wunderbar, auch die First-Party-Spiele gleich zum Launch im Abo-Modell anzubieten. Mal sehen, wo die Zukunft PlayStation mit ihrem neuen Dienst hinführt.