Sonys PS Plus Trophy Challenge lockt mit dem Gewinn einer PS5

Im März startet die PS Plus Trophy Challenge

Dabei müsst ihr 15 Trophäen in drei festgelegten Spielen sammeln

Dafür winken besondere Avatar-Bilder und eine Teilnahme an einem PS5-Gewinnspiel

Aktuell findet die PS Plus Trophy Challenge statt. Dabei handelt es sich um ein Community-Event, das vom 2. März bis zum 6. April 2021 läuft und einige Herausforderungen und Belohnungen mit sich bringt. Unter anderem habt ihr dadurch die Möglichkeit, an einem PS5-Gewinnspiel teilzunehmen.

Im aktuellen Event müsst ihr noch bis zum 6. April in drei bestimmten PS-Plus-Spielen insgesamt 15 Trophäen sammeln. Dadurch qualifiziert man sich für die Teilnahme am Gewinnspiel und erhält eine Sammlung mit drei besonderen Avatar-Bildern. Dabei handelt es sich um die Titel Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes und Farpoint.

Ihr habt also die Wahl, eure Errungenschaften in einem Fantasy-RPG, einem Survival-Action-Spiel oder einem First-Person-Shooter zu erlangen, die alle nun im März bei PS Plus inbegriffen sind.

Am Gewinnspiel könnt ihr teilnehmen, sobald ihr die notwendigen Trophäen gesammelt habt, dann könnt ihr euch über die PlayStation-App mit eurem PSN-Account in die Verlosung reinklicken.

Unter allen Teilnehmern wird dann eine PlayStation 5 verlost - gut, zugegeben, darauf ist die Chance vielleicht nicht die höchste, um eure Erwartungen nicht zu sehr in die Höhe zu treiben. Allerdings kann man es ja mal versuchen, oder?

Neben den drei genannten Titeln sind diesen Monat auch das Demolition-Derby Destruction AllStars (bei dem Kollege Alex leider noch so einige kleine Mankos entdeckte) und das neue poetische Rätsel-Spiel Maquette vom Outer-Wilds-Team bei PS Plus enthalten.