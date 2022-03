Space Punks: Open Beta zum Looter-Shooter der Shadow-Warrior-Macher angekündigt

Flying Wild Hog, die Macher der modernen Shadow Warrior-Spiele, hat eine Open Beta zu seinem kommenden Looter-Shooter Space Punks angekündigt.

Die Open Beta ist ab dem 20. April 2022 über den Epic Games Store spielbar.

Ein wichtiger Schritt

Flying Wild Hog bezeichnet die Open Beta als "wichtigen Schritt" in der Entwicklung des Free-to-Play-Titels.

Space Punks wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt und lässt euch auf die Jagd nach Beute gehen. Der Titel ist als Live-Service-Spiel konzipiert.

Was ist in der Open Beta neu?

Für die Open Beta versprechen die Macher eine Überarbeitung des Kern-Gameplay-Loops, dazu zählen Systemverbesserungen für Get-A-Job und Craftron 2000, ebenso neue Endgame-Inhalte.

Letzteres hört auf den Namen "The Crack" und ist ein "Endlos-Erlebnis, das in den Tiefen einer Art schwarzem Loch angesiedelt ist. In diese können bis zu vier Spieler gemeinsam eintauchen, um das Unbekannte zu erkunden und die Unendlichkeit zu erreichen".

Wie erwähnt, könnt ihr euch ab dem 20. April 2022 in die Open Beta stürzen.

Zugleich sind im Epic Games Store zwei Gründerpakete erhältlich. Das Angeberpaket bekommt ihr für 23,99 Euro und das Wohlstandspaket für 39,99 Euro. Beide bringen verschiedene Extras mit sich, etwa den Kampfpass für die erste Season in der Open Beta, Charakter-Skins und mehr.