Square Enix denkt über weitere SNES-Remakes im HD-2D-Stil nach

Square Enix spielt mit dem Gedanken, weitere SNES-Remakes im HD-2D-Stil zu entwickeln. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, denke an dieser Stelle bitte an Octopath Traveler oder das kommende Triangle Strategy.

Erste Vorschläge für neue Remaster sind bei Square hereingeflattert

Wie Famitsu berichtet, bestätigen die Entwickler hinter Triangle Strategy in einer Radioshow des Publishers, dass Präsident Yosuka Matsuda weitere SNES-Spiele in diesem Stil neu auflegen möchte. Live A Live, ein Titel, der bisher nur in Japan erschienen, ist, darf sich bereits auf die HD-2D-Behandlung freuen.

"Der Präsident hat uns angewiesen, HD-2D stärker zu nutzen, also haben wir beschlossen, über Remakes vergangener Titel nachzudenken", sagt Produzent Tamoya Asano. "Wir haben also eine Liste möglicher Titel erstellt und überlegt, welche davon in HD-2D umgesetzt werden könnten, und haben sie dem Präsidenten vorgelegt."

Die Liste habe "Titel, die von Square und Enix für das Super Famicom veröffentlicht wurden - solche, die für HD-2D geeignet waren, solche, die dafür ungeeignet waren, und solche, die unmöglich zu spielen waren, wie Mahjong-Spiele" enthalten.

"Wir stellten alle auf und präsentierten, dass Live A Live am besten geeignet war. Der zweite Platz war ActRaiser." Letzteres Spiel wurde bereits auf der Switch als HD-Remaster veröffentlicht.