Square Enix schenkt euch Rise of the Tomb Raider - und Lara Croft kommt auf die Switch

Die Feierlichkeiten anlässlich des 25. Geburtstags von Tomb Raider gehen weiter - und diesmal schenkt euch Square Enix was.

Für begrenzte Zeit könnt ihr euch nämlich ein Gratis-Exemplar von Rise of the Tomb Raider sichern.

Wann und wo gibt es das Geschenk?

Das betrifft allerdings ausschließlich die PC-Version von Rise of the Tomb Raider. Ihr könnt sie vom 1. bis zum 14. November 2021 kostenlos erhalten und anschließend behalten.

Um das Geschenk zu bekommen, müsst ihr Amazon Prime haben, denn verteilt wird es für alle Nutzer und Nutzerinnen von Prime Gaming, wo ihr es euch dann ab der kommenden Woche abholen könnt.

Rise of the Tomb Raider kostenlos? Kann man mitnehmen!

Abenteuer auf der Switch

Darüber hinaus startet Lara Croft in naher Zukunft eine Expedition auf die Nintendo Switch.

In einem neuen Beitrag zum Jubiläum heißt es, dass zwei bekannte Spiele nächstes Jahr auf die Switch kommen.

Dabei handelt es sich aber nicht um Spiele der Tomb-Raider-Hauptreihe, vielmehr bekommt ihr die beiden Ableger Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris.

In Zusammenarbeit mit Feral Interactive werden beide Titel auf die Nintendo Switch portiert. Ihr spielt diese aus der Vogelperspektive, löst Rätsel und bekämpft ebenso allerlei Gegner. Zwei kleine, unterhaltsame Spiele. Hey, Square Enix, wie wäre es hier mal mit einem neuen Teil?

Und apropos Tomb-Raider-Jubiläum: hier könnt ihr nachlesen, warum Tomb Raider für Alex alles verändert hat, während Martin die Auftritte von Lara Croft von schlecht bis gut sortiert.