Square Enix und Sega setzen kein gutes Zeichen für den Klimaschutz, indem sie NFT-Pläne verfolgen

Bei manchen Trends oder Erfindungen denke ich mir mittlerweile echt, dass ich zu alt für den Scheiß bin. Kryptowährungen sind so eine Sache. Oder seit Neuestem die NFTs (Non-Fungible Token), ein Geschäft, in das in Zukunft auch die beiden Publisher Square Enix und Sega einsteigen möchten.

Es ist noch nicht lange her, als ich erstmals von NFTs hörte. Und mir dachte: what the fuck ist das jetzt wieder? Kann sein, dass es euch ähnlich geht, wenn ihr bisher nichts davon mitbekommen habt. Vereinfacht gesagt ist es das digitale Pendant zum Kunstmarkt. Mithilfe von Blockchain-Technologie verleiht man einem digitalen Objekt somit eine gesicherte Signatur, die ihm einen einzigartigen Aspekt verleiht, ob jetzt einem Meme, einem Musikstück, einem Video, einem GIF oder was auch immer. Es geht hier nicht um das eigentliche Kunstwerk - ein GIF lässt sich schlecht wie ein Gemälde an die Wand hängen -, ebenso wenig um die Urheber- und Verwertungsrechte. Was ist ein NFT also am Ende? Ein Kaufnachweis, ein Echtheitszertifikat. Eines, das nicht unlösbar mit dem erworbenen Objekt verbunden ist, es lässt sich weiterverkaufen.

Verkauft wurden zum Beispiel ein virtueller NFT-Rennwagen der Formel 1 (zirka 113.000 Dollar) oder vom FC Bayern lizenzierte NFC-Spielerkarten (zirka 31.100 Dollar). Ihr merkt, es wird eine Menge Geld damit umgesetzt. Es ist im Grunde wie bei echter Kunst, deren Preise nicht immer nachvollziehbar sind. Die Käufer beziehungsweise Käuferinnen können bei einem solchen Objekt dann sagen, dass es ihnen gehört - selbst wenn es bereits tausend- oder millionenfach kopiert wurde. Ob das jetzt Sinn ergibt oder sonderlich erstrebenswert ist, sei dahingestellt.

Wie Ethereum funktioniert Bei den meisten NFT-Transaktionen wird wiederum die Blockchain-Kryptowährung Ethereum eingesetzt. Und darin liegt das eigentliche Problem, vergleichbar mit anderen Kryptowährungen: es ist nicht gerade förderlich für die Umwelt, solange der Großteil der Energie noch durch fossile Brennstoffe erzeugt wird. Im Falle von NFTs setzt Ethereum auf einen "Proof of Work". Das heißt, dass ein Computer komplexe Puzzles lösen muss, um der Blockchain neue Blöcke hinzufügen zu können. Damit nicht zu schnell viel Ethereum generiert wird, erhöht man die Schwierigkeit dieser Puzzles künstlich. Je schneller ein Rechner ist, desto schneller löst er die Puzzles. Sprich: Mit modernster Hardware geht es schneller, aber die beste Rechenleistung braucht natürlich viel Strom. Bei der Football-Manager-Verpackung präsentiert sich Sega noch als Vorbild, aber hier... Der deutsche Konzeptkünstler Max Haarich verkaufte einzelne Pixel für zirka 1.000 bis 1.200 Euro und sorgte allein durch den Verkauf dieser Kollektion für einen CO2-Ausstoß von 125kg. Eine Ethereum-Transaktion sorgt für einen Energieverbrauch von 48,14kWh. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Stromverbrauch eines deutschen Haushalts pro Tag liegt bei um die 10 Kilowattstunden. Berücksichtigt dann noch, dass tausende Ethereum-Transaktionen pro Tag stattfinden und ihr könnt euch ausmalen, dass das auf Dauer ein Problem ist. Zumal NFTs zu einem immer größeren Thema werden, mehr Leute daran teilnehmen und die Zahl der Transaktionen so weiter in die Höhe treiben.