Square Enix zeigt neues Gameplay zu Echoes of Mana

Echoes of Mana ist der neuste Eintrag in Square Enix' Mana-Reihe. Dieses mal handelt es sich um ein Handy-Spiel, das von WMF entwickelt wurde, die beispielsweise bereits für das Mobile-Game für Sword Art Online zuständig waren. Mit bis zu drei Freunden könnt ihr euch in das vertraute Universum aus alten Bekannten und neuen Charakteren begeben. Die App erscheint noch diesen Frühling.

Zur Voranmeldung veröffentlichte Square Enix nun einen neuen Teaser zu Echoes of Mana, der mehr vom Kampfsystem zeigt, das man auf dem Handy vorfinden wird.