Squid Game: Fan baut beliebte Netflix-Serie als Spiel nach

Aktuell geht die Netflix-Serie Squid Game durch die Decke und ein Fan hat sich gedacht, dass er die Serie ja als Spiel nachbauen könne.

Die Kreation von Creator deepHorizonsCl könnt ihr auf der Plattform Core finden.

Worum geht's?

Wie in der Serie auch gibt es im Spiel Prüfungen, die absolviert werden müssen - und die Enden zuweilen tödlich.

Netflix fasst seine beliebte Serie wie folgt zusammen: "Hunderte Verschuldete nehmen eine rätselhafte Einladung an, bei einem Wettkampf in Kinderspielen anzutreten. Es winkt ein verlockender Preis - bei tödlichem Einsatz."

Ihr könnt das Projekt kostenlos spielen.

Kostenlos spielbar

Wie gesagt könnt ihr mit dem Spiel einige Prüfungen selbst nachspielen, den Download findet ihr an dieser Stelle.

Zum Spielen braucht ihr dann außerdem noch den Client von Core, den ihr hier kostenlos herunterladen könnt.

Habt ihr Squid Game bereits gesehen und wenn ja, was haltet ihr davon?

Zuletzt sorgte die Serie auch für Aufmerksamkeit, weil eine Telefonnummer, die darin zu sehen war, einer echten Person in Südkorea gehörte, was zu tausenden Anrufen führte. Die Szenen will der Streaming-Dienst nun nachträglich ändern und hat außerdem der betroffenen Person eine Ausgleichszahlung angeboten.