Stalker 2 liegt auf Eis, während das Studio "Mitarbeitern und ihren Familien beim Überleben hilft"

Die Entwicklung von Stalker 2: Heart of Chernobyl ruht derzeit wenig überraschend angesichts der russischen Invasion in der Ukraine.

In einem neuen Video auf YouTube erklärt das in Kiew ansässige Entwicklerstudio GSC Game World, wie der Krieg die Beschäftigten und ihre Familien betrifft.

Der Preis der Freiheit

"In der vorherigen Woche haben wir das Video über unser Motion-Capture-Studio geschnitten", heißt es. "Wir wollten zeigen, wie die Zwischensequenzen entstanden sind. Wir haben uns Videos angesehen, Drehbücher geschrieben und mit Schauspielern gesprochen. Es fühlt sich an, als sei vergangene Woche schon ewig her."

"Am 24. Februar hat Russland der Ukraine den Krieg erklärt und Raketen, Panzer und Soldaten in unsere Heimat geschickt. Unser Land ist gezwungen, erneut um seine Existenz zu kämpfen. Das scheint der Preis der Freiheit zu sein."

Zu sehen sind Videos mit Explosionen in verschiedenen Regionen der Ukraine: "Dieses Video ist unsere Antwort auf die Frage 'Wie geht es euch?'. Jetzt sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern und ihren Familien beim Überleben zu helfen."

"Die Entwicklung des Spiels ist derzeit in den Hintergrund getreten", teilt das Studio mit. "Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Nach dem Sieg. Ruhm für die Ukraine."

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine rief Reaktionen aus aller Welt hervor und nimmt Einfluss auf viele Bereiche.

Gestern hat die Ukraine Xbox, PlayStation und andere Unternehmen aufgefordert, sich von Russland zu distanzieren und diesen Markt nicht länger zu bedienen. EA kündigte an, die russische Nationalmannschaft und Vereine aus Spielen wie FIFA 22 zu entfernen.

Ebenso hatte Wargaming in dieser Woche den Creative Director von World of Tanks gefeuert, weil er öffentlich Russlands Vorgehen unterstützte.