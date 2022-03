Star Citizen: Zum Crowdfunding-Stand von 441 Millionen gibt es hübsche Flusslandschaften

Kaum etwas passt so gut zum Wort "Mammutprojekt" wie Star Citizen: Das Spiel ist seit 2010 in Entwicklung und hat nun mit 441 Millionen Dollar einen neuen Crowdfunding-Meilenstein erreicht. Pünktlich dazu gibt es ein neues Video des Entwicklerstudios zu den neusten Updates der bisher unvollendeten Weltraum-Simulation.

Im neuen Video "River Song" gibt es Informationen aus der Entwicklung, aber auch Eindrücke von beinahe malerischen Flusslandschaften und endlosen Weiten in fernen Welten, die bald zu Star Citizen stoßen werden.

Die Natur in der Vorschau dabei nicht nur idyllisch und macht Lust, sie virtuell zu erkunden, einzelne Entwickler von Imperium Games zeigen im Video auch, wie das Studio mit der Flusswelt versucht, ein lebendig wirkendes Ökosystem zu gestalten. Der erste Fluss auf dem virtuellen Planeten MicroTech soll demnächst in der Alpha-Version 3.17 ins Spiel kommen.

Des Weiteren soll in Zukunft laut Video das Reputatiossystem im Spiel neue Funktionen erhalten, die es spannender machen werden, mit den virtuellen Gruppierungen im Spiel umzugehen, diplomatisch zu verhandeln oder so richtig auf Ärger aus zu sein. Eure Kontakte mit NPCs haben dadurch also mehr Bedeutung und Abwechslung.