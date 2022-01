Star Wars 1313: Neues Material des eingestellten Spiels zeigt Boba Fett in unfertigen Levels

Zu dem vor Jahren eingestellten Star Wars 1313 ist einmal mehr neues Gameplay-Material aufgetaucht.

Das neue Material von The Vault zeigt Boba Fett als Protagonist, der sich durch mal mehr, mal weniger fertige Levelabschnitte bewegt.

Was hätte sein können

LucasArts hatte das Spiel ursprünglich im Rahmen der E3 2012 mit einem beeindruckenden Trailer angekündigt. Im Zuge der Übernahme von Lucasfilm durch Disney wurde das Projekt aber effektiv eingestellt.

Ursprünglich sollte das Spiel damit beginnen, dass ihr einen neuen Kopfgeldjäger spielt, der aber von Boba Fett getötet wird. Ihr hättet dann für den Rest des Spiels die Rolle von Boba Fett übernommen.

Als Schauplatz war die namensgebende Ebene 1313 auf dem Planeten Coruscant angedacht.

2015 machte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy den Fans noch einmal Hoffnung in Bezug auf eine eventuelle Wiederaufnahme der Entwicklung, allerdings war seitdem nichts mehr davon zu hören.

Wer aktuell nach Star-Wars-Spielen sucht, muss sich woanders umgucken. Zuletzt hatte Electronic Arts drei neue Star-Wars-Projekte bestätigt, die allesamt bei oder mithilfe von Respawn entwickelt werden, darunter eine Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order.

Im April soll nach jahrelanger Entwicklung endlich das neue Lego Star Wars erscheinen, Quantic Dream arbeitet an einem Action-Adventure, ein Remake von Knights of the Old Republic wurde 2021 bestätigt und die Macher von The Division arbeiten bei Ubisoft an einem Open-World-Spiel.

Mehr von Boba Fett seht ihr aktuell in seiner eigenen Serie auf Disney+. Ihr könnt hier nachlesen, warum Alex von der jüngsten Folge angetan war - aber auch nur, weil Boba nicht darin vorkam.