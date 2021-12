Stardew Valley: Update lässt vermuten, dass neue Inhalte auf dem Weg sind

Soeben ist ein neues Update für Stardew Valley live gegangen und bringt neben technischen Änderungen für Modder und Fehlerbehebungen auch Hoffnung auf neue Inhalte mit.

Stardew Valley könnte noch einmal frische Inhalte bekommen

Update 1.5.5 heißt der neue Patch und kann hier in aller Ausführlichkeit studiert werden. In den Update-Notizen gibt es Hinweise darauf, was euch in Zukunft noch erwarten könnte.

"Ein Update 1.5.6 ist ebenfalls in Arbeit", heißt es dort. "Es könnte in 1.5.6 auch einige neue Inhalte geben, aber es wird nichts so Großes wie 1.5 sein."

Eine Freude für jeden Stardew-Valley-Spieler, der noch die Worte von Schöpfer ConcernedApe im Kopf hat. Dieser hat gesagt, dass er sich nicht sicher sei, ob er noch einmal neue Inhalte zum Game hinzufügt. Immerhin hat er mit seinem neuen Projekt Haunted Chocolatier noch einiges zu tun.

"Ich sage nicht, dass es ein weiteres Stardew-Valley-Update geben wird", sagte der Entwickler damals. "Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht einmal. Im Moment bin ich auf mein nächstes Spiel konzentriert. Also, wir werden sehen."

Und was ist jetzt im Update drin? Das Spiel wurde von XNA auf MonoGame migriert, um es zukunftssicherer zu machen. Jetzt ermöglicht es Mods sogar den Zugriff mehr als 4 GB RAM. Daneben behebt der Patch einige Fehler, bringt ein paar "Quality of Life"-Änderungen mit und sorgt für ein paar kosmetische Korrekturen.

Wer die Farmsimulation noch nicht ausprobiert hat, kann dies im Xbox Game Pass nachholen - dort wurde das Spiel erst heute neu hinzugefügt.