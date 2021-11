Starfield: Erst im Sommer 2022 seht ihr mehr vom Sci-Fi-Rollenspiel

Bis ihr mehr von Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel Starfield zu sehen bekommt, wird es noch ein Weilchen dauern.

Zumindest deutete das Bethesdas Todd Howard nun während eines Reddit AMA an (danke, VGC).

Lieber zeigen statt darüber reden

Danach befragt, ob Starfield irgendwelche "bahnbrechende Innovationen" biete, die die Messlatte für solche Spiele höher legen, sagte Howard: "Wir ziehen es vor, es einfach zu zeigen, was nächsten Sommer der Fall sein sollte."

"Wir sind zufrieden mit den Fortschritten, die wir machen konnten, von denen einige im Trailer zu sehen sind, der komplett im Spiel erstellt wurde", ergänzte er.

Mods und Charakteranpassung

Darüber hinaus sei der Plan, "vollen Mod-Support" bei Starfield anzubieten, wie es bei früheren Spielen von Bethesda der Fall war.

"Unsere Modding-Community begleitet uns seit 20 Jahren", sagt er. "Wir lieben das, was sie tun, und hoffen, dass noch mehr von ihnen daraus eine Karriere machen."

Darüber hinaus könnt ihr umfassende Optionen im Hinblick auf die Erstellung eures Charakters erwarten: "Ich bin wirklich begeistert von dem, was das Team hier bei der Charaktererstellung geleistet hat. Du kannst den Hintergrund, die Fähigkeiten und so weiter auswählen. Du kannst auch dein Pronomen wählen (he, she,they) und wir haben alle relevanten Dialoge aufgenommen, um diese Wahl zu unterstützen."

Angekündigt wurde Starfield im Juni 2018. Drei Jahre später, in diesem Juni, wurde der 11. November 2022 als Release-Termin für das Spiel bekannt gegeben, das auf Xbox Series X/S und PC erscheint.