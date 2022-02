Starfield kommt mit "NASA-Punk"-Ästhetik daher - so könnt ihr euch das vorstellen

Lead Artist von Starfield, Istvan Pely, sagt, dass das Weltraumrollenspiel eine "NASA-Punk"-Ästhetik haben wird.

Eine glaubhafte Zukunft mit Punk-Elementen

Was dieses wilde Wort bedeutet, erklärt Pely in einem Interview auf Xbox Wire: "Zu Beginn des Projekts, als wir versuchten, die Gesamtästhetik des Spiels festzulegen, haben wir den Begriff 'NASA-Punk' geprägt, um ein Sci-Fi-Universum zu beschreiben, das ein wenig bodenständiger und glaubwürdiger ist."

"Wir wollten eine sehr realistische Sichtweise. Man kann eine Linie von der heutigen Weltraumtechnologie ziehen und von dort in die Zukunft extrapolieren, so, dass es glaubhaft und nachvollziehbar ist", so Pely weiter.

"Was wirklich interessant ist, ist, wie sehr wir uns alle auf dieses Konzept eingelassen haben. Als Sie NASA-Punk sagten, konnte das Art-Team diese beiden Wörter sofort in die Tat umsetzen. Es war einfach der perfekte Begriff für unsere Art Direction und dafür, dass alle im gleichen Fluss blieben und mit einem einheitlichen Stil arbeiteten. Für mich hat es einfach Klick gemacht. Ich denke, dass dieser Begriff zu Beginn des Projekts entscheidend für uns war."

Starfield erscheint voraussichtlich am 11. November für die Xbox Series und PC. Auch zum Game Pass wird das Spiel direkt zum Release hinzugefügt.