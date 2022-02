Steam: Alle Rabattaktionen in den kommenden Monaten auf einen Blick

Der aktuelle Mondneujahrs-Sale neigt sich langsam dem Ende entgegen, schon morgen endet die aktuelle Rabattaktion auf Steam. Wer diesmal nichts gefunden hat oder nach Weihnachten zunächst ein wenig sparsamer lebt, muss sich aber keine Sorgen machen, denn die nächsten Sale-Termine stehen bereits fest.

Terminkalender raus, jetzt wird gespart!

Valve hat einen Zeitplan veröffentlicht, der alle Verkäufe und Events auf Steam in der ersten Jahreshälfte auflistet. Vom 21. bis zum 28. Februar 2022 findet auf der Vertriebsplattform das nächste Next Fest statt, bei dem ihr hunderte Demos ausprobieren könnt. Im Juni findet ebenfalls ein Next Fest mit einer großen Ladung Demos statt. Direkt im Anschluss beginnt der Summer Sale. Vom 23. Juni bis zum 7. Juli 2022 werdet ihr auf Steam mit Rabatten überschüttet.

Neben diesen großen Events, die eure Geldbeutel und euren Terminkalender beanspruchen, organisiert Valve noch ein paar Themenverkäufe, bei denen Spiele bestimmter Kategorien vorgestellt und rabattiert werden. Am 28. Februar 2022 geht es mit diesen kleinen Themenpartys los. So sieht der aktuelle Zeitplan aus:

28. Februar bis 7. März 2022 - Remote Play Together

14. bis 21. März 2022 - JRPG

28. März bis 4. April 2022 - SimFest: Hobby-Ausgabe

2. bis 9. Mai 2022 - Die-a-lot (einschließlich Rogue-lites und Metroidvanias)

23. bis 30. Mai 2022 - Rennsport

18. bis 25. Juli 2022 - Survival

In Zukunft könnte es häufiger Rabatte geben

Erwähnenswert ist dazu das aktualisierte Rabattverfahren, das es Entwicklern ermöglicht, ihre Titel häufiger im Angebot anzubieten. Bisher galt eine sechswöchige Beschränkung. Ab dem 28. März 2022 dürfen Studios ihre Titel schon alle vier Wochen mit einem Rabatt versehen. Natürlich gibt es einige Bedingungen hierzu zu beachten. Valve schreibt dazu: