Steam Deck: Auslieferung beginnt am 28. Februar

Nach zuletzt kleineren Verzögerungen hat Valve nun einen Termin dafür festgelegt, wann die Auslieferung des Steam Decks beginnt.

Der Start der Auslieferungen erfolgt nach Angaben des Unternehmens am 28. Februar 2022.

Weitere Exemplare folgen

Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Liefer- und Herstellungsprobleme in der Industrie wird Valve das Steam Deck im Jahr 2022 und darüber hinaus in mehreren Wellen anbieten.

Am 28. Februar geht also zuerst einmal nur eine begrenzte Zahl an Geräten auf die Reise zu den Käufern und Käuferninnen.

Aufgepasst, wenn ihr in der Warteschlange seid

Gleichzeitig weist Valve darauf hin, dass diejenigen, die sich vorne in der Warteschlange befinden, damit rechnen können, am 25. Februar 2022 per E-Mail über ihre Kaufmöglichkeit benachrichtigt zu werden.

Mit eurer Überlegung solltet ihr euch aber nicht zu viel Zeit lassen. Nach Erhalt der E-Mail habt ihr 72 Stunden Zeit, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Lasst ihr die Frist verstreichen, verliert ihr euren Platz in der Warteschlange und dieser geht an die nächste Person.

Benachrichtigungen sollen nach der anfänglichen Welle auf wöchentlicher Basis verschickt werden, sagt Valve. Behaltet also euren Posteingang im Auge, wenn ihr Interesse an einem Kauf habt.

Ferner will Valve bald erste Exemplare an die Presse schicken, rechnet also in naher Zukunft mit Eindrücken zum Gerät, was euch dann hoffentlich bei eurer Kaufentscheidung hilft.

Zuletzt hatte Valve bereits betont, dass man nicht vom Release im Februar abweichen wird. Nun ist es zwar der letzte Tag des Monats geworden, sein Versprechen konnte man aber damit halten.

Obendrein unterstützt das Steam Deck nun auch Easy Anti-Cheat. Einfach war die Implementierung der Anti-Cheat-Software laut Valve aber nicht.