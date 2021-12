Steam läutet Winter-Sale mit reichlich Rabatten für Deathloop, New World und Co. ein

Steam hat seinen großen Winter-Sale gestartet und bietet viele Top-Titel zu einem reduzierten Preis an. Die Angebote sind bis zum 5. Januar gültig.

Starke Rabatte über die Feiertage

Damit reiht sich Steam in die Angebotswelle kurz vor Weihnachten ein. Auch im Epic Games Store und im PlayStation Store gibt es bereits großzügige Rabatte. Valve reduziert ebenfalls eine Menge Titel über die Feiertage. Die Highlights des Sales haben wir für euch zusammengefasst:

Deathloop für 29,99 Euro: Das action-reiche Mörderpuzzle von Arkane Studios ist zum Weihnachtsfest nur noch halb so teuer. In diesem Shooter wacht ihr auf einer Insel voller Party-Fans auf, die euch umbringen wollen. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden warum. Dabei sitzt euch die Anführerin der Inselbewohner, Julianna, ständig im Nacken.

In Deathloop müsst ihr immer wachsam sein, denn eure Feinde sind überall.

New World für 29,99 Euro: Immerhin 25 Prozent spart ihr euch bei Amazon Games' MMORPG. Neben einer Welt zwischen Mittelalter, Fantasy und Piraten erwarten euch PvE- sowie PvP-Gefechte im großen Stil.

It Takes Two für 19,99 Euro: Das Spiel des Jahres könnt ihr jetzt zum halben Preis ausprobieren. In It Takes Two begebt ihr euch zu zweit auf eine verrückte Reise durch den Alltag eines zerstrittenen Ehepaares. Mit der Hilfe eines lebendig gewordenen Liebesratgebers steht die beiden geschrumpften Partner vor der Aufgabe ihren Fluch zu lösen, um wieder zu ihrer Tochter zurückzukehren.

Ihr müsst auf Kröten und auf Spinnen reiten, um in It Takes Two voranzukommen.

Battlefield 2042 für 39,59 Euro: Schon jetzt könnt ihr den neuesten Teil der Battlefield-Reihe mit einem großzügigen Rabatt von 34 Prozent erhalten. In einer postapokalyptischen Welt spielt ihr in vier verschiedenen Modi mit bis zu 128 Spielern gleichzeitig.

Jurassic World Evolution 2 für 41,99 Euro: 30 Prozent schmecken den Dino-Liebhabern unter euch sicher auch nicht schlecht. Baut euch in diesem Spiel eure eigenen Jurassic World mit über 75 Spezies, kreativen Gestaltungsmöglichkeiten und einer Story-Kampagne mit Schauspielern aus der Filmreihe.

Der klassische T-Rex darf in Jurassic World Evolution natürlich nicht fehlen.

Hades für 13,64 Euro: Das Roguelike, das letztes Jahr viele positive Kritiken einbrachte und unser Spiel des Jahres 2021 wurde, bekommt ihr auf Steam mit einem Rabatt von 35 Prozent. Schnetzelt euch durch die Dungeons mit einem wundervollen Art-Style sowie einem tollen Soundtrack und versucht als Prinz der Unterwelt aus dem Totenreich zu entfliehen.

Marvel's Guradians of the Galaxy für 38,99 Euro: -mit 35 Prozent Rabatt bekommt ihr Marvel's narrativen Geniestreich - zumindest hat der Titel den Award für die beste Erzählung erhalten. Zusammen mit Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax müsst ihr in guter alter Superhelden-Manier die Welt retten.

Resident Evil Village für 51,99 Euro: Das Horror-Highlight des Jahres 2021 bekommt ihr mit 35 Prozent Rabatt. Falls ihr Lust auf den Multiplayer Re:Verse habt, kommt ihr an einem Kauf des achten Resident-Evil-Teils nicht vorbei.

Die berühmte Lady Dimitrescu (links) könnt ihr in Resident Evil Village auch bewundern.

Titanfall 2 für 4,79 Euro: Titanfall 2 wird euch hinterhergeschmissen. Dabei ist dieser Shooter ein echter Meilenstein seines Genres. Hier kommt alles zusammen: Eine zeitlos gute Kampagne, PvP-Action, Mechs, Parkour und Spielmechaniken, die sich auch heute nicht verstecken brauchen.

Dark Souls 3 für 14,99 Euro: Wer diesen Hardcore-Klassiker noch nicht gespielt hat, bekommt mit 75 Prozent Rabatt eine wirklich gute Gelegenheit das nachzuholen, bevor es mit Elden Ring in Februar weitergeht.

Nioh 2 - The Complete Edition für 41,99 Euro: Frische Hardcore-RPG-Action für eure Steam-Sammlung gibt es mit Nioh 2. Mit 30 Prozent Rabatt erhaltet ihr die Möglichkeit euch gegen viele japanische Dämonen zu beweisen und euch sogar selbst in einen Yokai zu verwandeln.

Im alten Japan müsst ihr euch in Nioh 2 mit starken Yokai herumschlagen.

Mass Effect Legendary Edition für 29,99 Euro: Zum Schluss stellen wir euch noch die Remaster-Trilogie von Mass Effect vor, die es zum halben Preis gibt. Mit verbesserter Grafik, Performance und Effekten.

Vielleicht könnt ihr euch oder euren Liebsten noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk machen oder bei einem Titel zugreifen, den ihr sowieso schon lange auf eurer Wunschliste stehen habt.