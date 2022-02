Steam Next Fest: Hunderte Demos bis zum 28. Februar spielen

Im Februar können wir uns vor guten Spielen kaum retten - und jetzt kommt noch das nächste Steam Next Fest hinzu. Über hunderte Demos und zahlreiche Entwickler-Livestreams stellen kommende Indie-Titel vor.

Steam Next Fest läuft über das gesamte Wochenende

Eine volle Liste aller Spiele, die ihr auf dem aktuellen Next Fest ausprobieren könnt, gibt es auf der Startseite von Steam. So findet ihr dort etwa Demos vom Strategiespiel IXION, dem witzigen Rogue-lite Conan Chop Chop oder dem Food Truck Simulator. Shooter, Puzzler oder Rollenspiele sind ebenfalls in Hülle und Fülle vertreten.

Von humorvoll, wie etwa der Plattformer Kao the Kangaroo, oder ernst wie die deprimierend graue Lebenssimulation von Nobody - The Turnaround, für euren Geschmack ist sicherlich etwas dabei. Nur ob ihr zwischen Horizon Forbidden West, Lost Ark oder Elden Ring Zeit dafür habt, ist wohl eher die alles entscheidende Frage.

Das Steam Next Fest läuft vom 21. Februar bis zum 28. Februar 2022 um 19:00 Uhr. Nach sieben Tagen ist also wie für das Next Fest üblich auch wieder Schluss.

Wer Zeit hat und nicht weiß, was am Wochenende auf dem Bildschirm aufgetischt werden soll, kann also bis Montag einen Blick in die lange Liste an Testversionen wagen. Begonnen hat das Event bereits, ihr könnt also direkt ins Becken voller Indie-Demos werfen - vielleicht findet ihr ja eine Perle.