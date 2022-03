Steelseries gibt ein paar frühlingshafte Rabatte auf Gaming-Mäuse, Headsets und Tastaturen

SteelSeries macht einen kleinen Frühjahrsputz und verkauft Mäuse, Tastaturen und Headsets mit großzügigen Rabatten. Die besten Angebote haben wir für euch hier aufgelistet.

SteelSeries Angebote im März (Mäuse):

Wer nach einer besonders günstigen Gaming-Maus sucht, sollte sich die SteelSeries Rival 3 anschauen. Für nur 19,99 Euro (statt 39,99 Euro) erhaltet ihr eine schlichtere Gaming-Maus mit mechanischen Schaltern, die 60 Millionen Klicks standhalten. Die Rival 3 wiegt dabei nur 77 Gramm, besitzt einen TrueMove-Sensor mit 1-zu-1-Tracking, drei beleuchtete Zonen und sogar Speicherprofile.

Die SteelSeries Rival 3 gibt es sogar mit festlicher Beleuchtung.

Wenn es etwas teurer sein darf, ist auch die SteelSeries Prime Mini Wireless rabattiert. Die kleine FPS-Maus hält bis zu 100 Millionen Klicks, besitzt einen optischen TrueMove-Sensor mit einer CPI von 18.000 und wiegt dabei nur 73 Gramm. Die Kabellosverbindung ist auch einem hohen technischen Standard und sorgt für eine stabile Verbindung, der Akku garantiert 100 Stunden Laufzeit. Die Maus bekommt ihr aktuell für nur 79,99 Euro (statt 139,99 Euro).

SteelSeries Angebote im März (Headsets und Tastatur):

In Sachen Headsets gibt es unterschiedliche Varianten der beliebten Arctis-Reihe. Ein besonders günstiges Modell gibt es mit dem SteelSeries Arctis 3. Das könnt ihr flexibel an PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, VR, PC und Mobilgeräten. Die Frequenz der Lautsprecher reicht von 20-22000 Hz, die des Mikrofons von 100Hz-10000Hz. Nichts Außergewöhnliches, aber ausreichend. Ein drei Meter langes Kabel mit kombinierten Klinkenanschluss sorgt dafür, dass ihr das Headset in fast jedes Gerät einstecken könnt. Auf Amazon gibt es das Headset für 39,99 Euro statt 69,99 Euro.

Wer mehr Geld ausgeben kann und will, der bekommt einen großzügigen Rabatt auf das SteelSeries Arctis 7P+ - Wireless Gaming-Headset. Dieses funktioniert am PC, an der PS4, PS5, der Switch und Mac sowie Android-Geräten. Statt für 199,99 Euro bekommt ihr das preisgekrönte Headset für nur 149,99 Euro. Zwar ist die Akkulaufzeit mit 30 Stunden nicht überdurchschnittlich lang und die Reichweite von 12 Metern auch nicht überragend weit, aber das 7P+ besticht dafür mit USB-C- Dongle und -Ladefunktion, 3D-Audio für PS5, einem Discord-zertifizierten ClearCast-Mikro, stabiler 2,4GHz-Verbindung und netten Kontrollknöpchen an der Ohrmuschel.

Schick, aber schwer: Ganze 711 Gramm wiegt das Headset.

Eine einzige Tastatur wird ebenfalls geboten. Dabei handelt es sich um die SteelSeries Apex 3 TKL. Diese RGB-Gaming-Tastatur im deutschen Layout ist kompakt, leise und besitzt sogar eine IP32-Zertifizierung. Sie besitzt eine Multimedia-Steuerung, Anti-Ghosting und packt bis zu 20 Millionen Tastendrücke. Besonders für den E-Sport ist die Apex-Tastatur geeignet. Ihr erhaltet sie auf Amazon für 42,99 Euro und spart euch dadurch den Preis von etwa zwei Dönern. Guten Appetit!