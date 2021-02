Streamer Rudeism besiegt Hades mit einem Granatapfel als Controller

Der Streamer Rudeism spielte Hades mit einem Granatapfel durch

Er nutzte ein klassisches Makey-Makey-Set und eine geschnittene Furcht

Streamer Dylan aka Rudeism hat es geschafft, Hades mit einem aufgeschnittenen Granatapfel durchzuspielen. Am Ende gelang es ihm, den Endboss mithilfe des selbst gebauten Fruchtcontrollers auf die Matte zu schicken.

Jaja, ALLES ist ein Controller. Das wissen wir bereits nach Dark Souls mit Donkey-Kong-Trommeln oder einem Gitarren-Controller. Kennen wir alles und ist längst ein alter Hut.

Vielleicht, denn witzig und ziemlich, ziemlich beeindruckend ist die Aktion von Rudeism trotzdem, die einiges an Zocker-Skills beweist. Denn während andere sich schon mit einem echten Controller die Zähne ausbissen, schaffte es der Streamer tatsächlich, den Herrn der Unterwelt mit einem zerschnittenen Granatapfel aufs Kreuz zu legen.

WE BEAT HADES WITH AN ACTUAL POMEGRANATE



SEEDS EVERYWHERE



GREAT GAME @SupergiantGames ???? pic.twitter.com/gAXPy5qEkF — Rudeism (@rudeism) February 18, 2021

Dazu verwendete der Streamer ein herkömmliches Makey-Makey-Set, das er an die saftigen Einzelteile des Granatapfels anschloss und los ging das klebrige Abenteuer - so einem Gamepad geht sicher nicht der Saft aus - höhö! Ein Handtuch drunter wie auch bei Rudeism ist aber auf alle Fälle zu empfehlen: Es kann zu einem ganz schönen Furchtmassaker kommen.

Wie man auf so eine vitaminreiche Idee kommt? Gute Frage! Ein ziemlich hohes Level an Pandemie-Langeweile vielleicht, oder aber auch die Suche nach einer humorvollen Herausforderung, eine immense Leistung ist es nämlich auf jeden Fall bei einem happigen Titel wie Hades. Rudeism hatte zumindest immer etwas zum Naschen während seines Streams und knackt nicht nur Herausforderungen, sondern auch immer wieder die Granatapfelkerne - doch gar keine komplett blöde Idee, oder?