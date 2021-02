Street Fighter 5 feiert Jubiläum mit neuem Charakter und der 5. Saison

Street Fighter 5 feiert aktuell sein Jubiläum mit einer neuen Saison

Im Rahmen dessen könnt ihr euch nun den Charakter Dan Hibiki holen

Außerdem gibt es neue Gratis-Inhalte, wie zum Beispiel den V-Shift-Kampfstil

Street Fighter 5 wird dieses Jahr fünf Jahre alt und feiert sein Jubiläum. Wie Capcom ankündigt, startet nun zur Feier des Tages die fünfte und letzte Saison, unter anderem mit einem neuen Charakter.

Das Kampfspiel im Anime-Stil ging 2016 an den Start und jetzt gibt es nicht nur den fünften Geburtstag, sondern eben auch die fünfte Saison. Im Zuge dessen kommt der neue Charakter Dan Hibiki zur Street Fighter 5: Champion Edition. Den Meister des Saikyo-Ryu-Kampfstils könnt ihr ab heute in den Ring führen. Er besitzt die Kampftechnik "Spott" und ist entweder in einem der Abo-Pakete für Season 5 oder auch einzeln erhältlich.

Außerdem gibt es ab heute das kostenlose Season-Update für PC oder PS4 mit einigen neuen Gratis-Inhalten. Dazu gehört zum Beispiel die Kampftechnik "V-Shift", mit der ihr die mächtige Attacke "Backdash" ausführen könnt. Außerdem gibt es ab jetzt eine neue Trainings-Arena.

Neben Dan Hibiki sollen im Laufe des Jahres auch noch weitere Street-Fighter-Charaktere folgen, angefangen mit Rose im Frühling. Darauf folgen Oro und Akira im Sommer und eine noch unbekannte Figur im Herbst 2021. Weitere Kostüme und Arenen sollen ebenfalls im Laufe des Jahres hinzukommen.

Na dann, Happy Birthday! Street Fighter 5, fünfter Geburtstag, fünfte Saison... das wirkt ja fast wie eine magische Zahl! Vielleicht dachte sich daher auch Capcom, dass das ein guter Schlussstrich ist, denn bei Season 5 handelt es sich um die Letzte von Street Fighter 5.