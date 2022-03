Street Fighter V: Neues Update verbessert die Kampfbalance und bringt neue Filter

Am 29. März 2022 erhält Capcoms Street Fighter V ein neues, großes Update.

Dieses widmet sich unter anderem der Kampfbalance des Spiels, bei der einige Änderungen auf dem Programm stehen.

Kampfbalance und neue Filter

Zum ersten Mal schaut man sich dabei die Kampfbalance der Charaktere aus der fünften Saison an, also von Dan, Akira, Oro und Luke.

"Wir freuen uns darauf, alle von ihnen in einem neuen Kontext zu betrachten, mit ihnen zu experimentieren und zu sehen, was ihr daraus macht", schreibt Yuri Araujo, Capcoms Senior Manager of Social Media and Community. "Wir haben das Gefühl, dass sich die Kämpfer aus Saison 5 an einem guten Punkt befinden, aber macht euch keine Sorgen - es wird ein paar Anpassungen geben."

Die Rede ist von "allgemein vielen kleinen Veränderungen" bei den Move-Sets und den Eigenschaften der Charaktere. "Einige Angriffe werden schneller, während andere mehr Schaden anrichten oder neue Spezialattribute erhalten", heißt es.

Gleichzeitig kommen zwei neue visuelle Filter ins Spiel. Zum einen ist das der Cel-Shaded-Filter, der dem Spiel ein Anime-Aussehen verpasst. Der Pixel-Filter soll indes für Old-School-Stimmung sorgen.

Musik und kosmetische Gegenstände

Von der Sound-Team-Band CAP-JAMS kommen wiederum neue Remixes der Kampfmusik der Charaktere aus Season fünf.

Bisher waren diese nur auf dem YouTube-Kanal von Street Fighter zu hören, mit dem Update könnt ihr sie auch als Hintergrundmusik in den Kämpfen auswählen.

Zu guter Letzt erwartet euch noch ein neuer DLC, der eine spezielle Farbe für alle Charaktere und die neue Arena Ring of Arcade mit sich bringt. Letztere steckt laut Capcom "voller Easter-Eggs zur Geschichte von Capcom".