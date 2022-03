Submerged: Hidden Depths zeigt die Geheimnisse, die zum Release im tiefen Gewässer schlummern

Das postapokalyptische Indie aus 2015 von Uppercut Games Submerged geht in die zweite Runde.

In Submerged: Hidden Depths dürft ihr ab heute mit Miku and Taku die Ruinen einer vergessenen Welt auf PlayStation 5, 4, Xbox One, Xbox Series X|S, im Epic Games Store, auf Steam und Stadia weitererkunden. Dabei ist das Thema des Thrid-Person-Enteckungs-Indies Wasser, Wasserwesen, Unterwasser-Städte und noch mehr Wasser.