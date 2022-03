Switch: Neues System-Update bringt euch endlich Ordner

Es hat nur ein paar Jahre gedauert, aber jetzt gibt es endlich Ordner auf der Nintendo Switch!

Oder besser gesagt Gruppen, wie das Feature auf der Nintendo-Konsole heißt. Diese ermöglichen es euch, Software in einzelnen Gruppen zusammenzufassen.

Neues Update macht's möglich

Möglich ist das dank des neuen System-Updates auf Version 14.0.0 für die Konsole. Ladet es herunter und ihr könnt die neue Funktion nutzen.

Gruppen stehen euch lediglich zur Verfügung, wenn mehr als zwölf Spiele auf eurer Konsole installiert sind. Geht im Menü ganz nach rechts, lasst euch "alle Software" anzeigen und drückt dann L, um ins Gruppen-Menü zu gelangen.

Bis zu 100 Gruppen mit jeweils 200 Spielen pro Gruppe lassen sich erstellen. Ein Spiel kann dabei auch mehreren Gruppen hinzugefügt werden.

Ferner nimmt Nintendo mit dem Update Änderungen an der Bluetooth-Audio-Steuerung vor. Die auf der Switch angezeigte Lautstärke entspricht nun etwa der des verbundenen Geräts.

Anpassen lässt sich die Lautstärke eines Bluetooth-Geräts direkt an diesem oder mittels der Switch selbst. Ebenso wurde die maximale Lautstärke für einige Bluetooth-Audio-Geräte erhöht.

Da ihr jetzt mithilfe der Gruppen mehr Übersicht habt, könnt ihr ja mal beim aktuellen Indie Sale im eShop der Nintendo Switch vorbeischauen. Zahlreiche Spiele sind dort im Preis reduziert und je nach Titel lässt sich so bis zu 70 Prozent sparen.