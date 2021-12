Switch: Nintendo warnt vor möglichen Serverproblemen an Weihnachten

Auch in diesem Jahr dürfte die Nintendo Switch zu Weihnachten wieder in den Händen vieler neuer Besitzer und Besitzerinnen landen.

Und viele von ihnen werden - zusätzlich zu denen, die bereits eine Switch besitzen - online gehen wollen. Was unter Umständen zu Problemen führen könnte.

Die drohende Weihnachtsgefahr

Nintendo Japan warnt nun jedenfalls schon einmal proaktiv davor, dass es an den Weihnachtsfeiertagen potenziell zu Serverproblemen kommen könnte.

Nicht ohne Grund, denn im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen in dieser Zeit mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die Warnung richtet sich dabei vordergründig an alle, bei denen abzusehen ist, dass sie zu Weihnachten einen neuen Account erstellen müssen. Was sich natürlich auch vorab schon auf Nintendos Webseite erledigen lässt.

Somit vermeidet ihr, an Weihnachten aufgrund etwaiger Probleme mit dem Nintendo-Account-Server nicht sofort einen neuen Account einrichten zu können.

Überdies können Probleme mit den Servern natürlich auch zu Schwierigkeiten beim Zugriff auf den eShop führen.

Wenn ihr also zu Weihnachten ein bestimmtes Spiel spielen möchtet und dieses erst einmal herunterladen müsst, solltet ihr das vielleicht schon vorab erledigen.

Drücken wir die Daumen, dass alles glattläuft und jeder so spielen und online gehen kann, wie er oder sie möchte.