Switch schlägt Wii und PlayStation 1 - Nintendo nennt aktuelle Verkaufszahlen

Die Nintendo Switch hat in puncto Verkaufszahlen nun sowohl die Wii als auch die PlayStation 1 überholt.

Am frühen Morgen hat Nintendo seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt, darunter neue Software- und Hardware-Verkaufszahlen.

Es läuft für die Switch

Mittlerweile wurden von der Nintendo Switch 103,54 Millionen Exemplare weltweit verkauft.

Damit hat die Konsole nun die Wii (101,63 Millionen) und die PlayStation 1 (102,49 Millionen) hinter sich gelassen und ist somit offiziell Nintendos erfolgreichste Heimkonsole.

Die exakte Verteilung auf die einzelnen Modelle und Regionen sieht wie folgt aus:

Modelle:

Nintendo Switch: 81,68 Millionen



Nintendo Switch Lite: 17,87 Millionen



Nintendo Switch OLED: 3,99 Millionen

Regionen:

Japan: 24,36 Millionen



Nord- und Südamerika: 40,12 Millionen



Europa: 26,98 Millionen



Andere: 12,09 Millionen

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was die Software-Verkäufe anbelangt, ist für ein Mario Markt 8 Deluxe etwa das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.

Die Top 10 von Nintendo sieht wie folgt aus:

Mario Kart 8 Deluxe - 43,35 Millionen Animal Crossing: New Horizons - 37,62 Millionen Super Smash Bros Ultimate - 27,40 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 25,80 Millionen Pokémon Schwert / Pokémon Schild - 23,90 Millionen Super Mario Odyssey - 23,02 Millionen Super Mario Party - 17,39 Millionen Pokémon Let's Go Pikachu / Pokémon Let's Go Evoli - 14,33 Millionen Pokémon Strahlender Diamant / Pokémon Leuchtende Perle - 13,97 Millionen Ring Fit Adventure - 13,53 Millionen

Weitere Zahlen, die das Unternehmen nannte: