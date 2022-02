Switch-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert - Februarfest mit mehr als 1.000 Angeboten!

Der neue Mega-Sale im eShop der Nintendo Switch hat begonnen. Beim Februarfest sind mehr als 1.000 Spiele im Preis reduziert und je nach Titel könnt ihr beim Kauf bis zu 75 Prozent sparen.

Das Februarfest läuft dabei bis zum 20. Februar 2022, ihr habt also zehn Tage Zeit für eure Kaufentscheidungen.

Mit dabei sind sowohl Nintendo-eigene als auch viele, viele andere Spiele. Nachfolgend haben wir ein paar für euch herausgesucht.

Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Xenoblade Chronicles 2 und Splatoon 2 bekommt ihr alle für jeweils 39,99 Euro statt 59,99 Euro.

Weiterhin gibt's Just Dance 2022 für 39,59 Euro statt 59,99 Euro, Overcooked 2 für 6,24 Euro statt 24,99 Euro, Life is Strange: True Colors für 44,99 Euro statt 59,99, The Great Ace Attorney Chronicles für 29,99 Euro statt 39,99 Euro, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto für 19,99 Euro statt 49,99 Euro, Mario + Rabbids: Kingdom Battle für 9,99 Euro statt 29,99 Euro sowie Octopath Traveler für 29,99 Euro statt 59,99 Euro.

Hier geht's zur Gesamtübersicht aller aktuellen Angebote, ein paar weitere ausgewählte Rabatte zeigen wir euch nachfolgend:

Gestern hatte Nintendo im Rahmen einer neuen Nintendo Direct mehrere neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt.