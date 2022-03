Syberia: The World Before stimmt mit neuem Trailer aufs Release ein

Im neusten Abenteuer aus der Welt von Benoît Sokal Syberia: The World Before schlüpft ihr gleich in zwei bekannte Rollen: Die von Dana Roze spielt im Jahr 1937 während Kate Walker im Jahr 2004 gefangen ist. Syberia: The World Before erscheint am 18. März 2022 als digitaler Download für PC und später noch in diesem Jahr für Konsolen.

Als physische Version wird das Spiel außerdem als Deluxe Edition mit vielen digitalen Extras dem 31. März für PC im Handel erhältlich sein. Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, geht es hier entlang.