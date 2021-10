Nintendo Switch Online hat Technikprobleme: N64-Spiele laufen schlechter als früher

Seit Kurzem ist es da, das neue Update für Nintendo Switch Online, das zwar eine ordentliche Preiserhöhung mitbrachte, aber auch eine Auswahl an klassischen Retro-Games zur Auswahl. Die N64-Titel bestehen aus Klassikern wie Legend Zelda, Super Mario und Co. von N64 oder Sega Mega Drive, ein direkter Vergleich zeigt jetzt aber, dass die Emulation nicht perfekt geglückt ist: Auf der Switch haben die Spiele eine größere Latenz als noch auf der Wii U.

Zugegeben: Die zeitliche Verschiebung ist natürlich nicht groß, macht aber durchaus was für den "Flow" der Spiele aus, wenn das Timing in Kampf oder Parcours nicht genau stimmt. Vor allem diejenigen, die die alten Spiele in- und auswendig kennen und auch mit geschlossenen Augen spielen könnten, bemerken vielleicht, dass die Switch-Versionen im Vergleich zum Original eine leichte Verzögerung von ein paar Frames besitzen.

Das zeigt sich deutlicher an einem Video von GameXplain, der die Spiele auf der Switch denen auf der Wii U gegenüberstellt. Auf Letzterer liefen Super Mario 64, Ocarina of Time, Star Fox 64 und mehr an vielen Stellen einen Hauch schneller als auf der Switch, wobei man das in Cut-Scenes am bestens sehen kann, die sollten ja identisch sein.

Obwohl es sich nur um eine geringe Verschiebung handelt, ist es ziemlich ungewöhnlich, dass die Spiele auf der älteren Hardware mit besserer Emulationstechnik übertragen wurden. Toll also, dass die Klassiker nun auf der Switch sind, schade aber, dass nicht mehr Mühe in die technische Umsetzung gesteckt wurde. Immerhin kostet die vollständige Mitgliedschaft mit den Klassikertitel nun deutlich mehr als vorher.