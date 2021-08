Tencent 2021: Alle Gaming-Investitionen des chinesischen Riesen auf einen Blick

Viele Wege führen zu Tencent. In der Welt der Nicht-Gamer ist der chinesische Internet-Gigant vor allem für seine Sofortnachrichtendienste, Sozialen Netzwerke, Webportale, Online-Handel und Werbung bekannt. Für uns ist Tencent der mächtige Strippenzieher hinter vielen bekannten Spielen und Entwicklern. Laut Statista war das Unternehmen mit seinem weltweiten Umsatz von 5,65 Milliarden Euro allein im 4. Quartal des vergangenen Jahr und einer Marktkapitalisierung von rund 460 Milliarden Euro Branchenführer im Bereich Videospiele - auch wenn die Aktie kürzlich aufgrund von starker Kritik aus den staatlichen Meiden kurzzeitig am Sinken war. Das hat Tencent vorrangig durch seine Akquisitionen und Investitionen in viele unterschiedliche Entwickler und Publisher geschafft. Durch diese Beteiligungen ist Tencents Portfolio inzwischen so groß geworden, dass es schwer wird einen Überblick zu behalten. Aber dafür habt ihr ja uns.

Wir listen für euch alle bekannten Investitionen des Markt-Giganten auf und zeigen euch wie hoch die Anteile von Tencent am jeweiligen Entwickler oder Publisher sind und wiegen diesen Prozentsatz - sofern möglich - mit dessen Marktwert auf. So kommen wir am Ende (hoffentlich) in die grobe Nähe der Summe, die Tencent aktuell in der Videospielbranche besitzt. Die marktwirtschaftlichen Zahlen stammen, wenn nicht anders angegeben von Google Finanzen, Stand: 3. August 2021. Dabei beginnen wir mit den Unternehmen, die Tencent vollständig besitzt oder zumindest den größten Anteil der Aktien hält. Danach kommen wir zu den Minderheitsbeteiligungen. Zum Schluss schauen wir uns noch die Unbekannten in der Gleichung an. Wir haben also einiges vor uns.