The Ascent: Spieler wünschen sich eine PS5-Version - und die Entwickler geben ihnen Hoffnung

Sehen wir Neon Giants The Ascent bald auf der PlayStation 5?

Dem Studio sind entsprechende Wünsche von Spielern und Spielerinnen definitiv nicht entgangen, wie das Team auf Twitter mitteilt.

Haltet die Augen offen

Das Studio reagierte dabei auf einen Twitter-Nutzer, der auf den Kommentar eines anderen antwortete. Im ursprünglichen Tweet ging es darum, dass die Person sich darüber freuen würde, Kena: Bridge of Spirits noch einmal zu spielen, diesmal aber auf der Xbox.

"Das kann ich nachempfinden", schrieb Twitter-Nutzer @NegroGrumpy als Antwort darauf. "Ich würde gerne @AscentTheGame auf der PS5 spielen."

Darauf reagierte wiederum Neon Giant wie folgt: "Danke, dass du uns wissen lässt, dass du The Ascent gerne auf PS5 sehen würdest! Auch wenn wir im Moment noch nichts ankündigen können, möchten wir dich wissen lassen, dass wir alles mitbekommen und das Team sich der Nachfrage nach einer PS5-Version bewusst ist. Behalte unseren Twitter-Account für Updates im Auge"

Hello! Thanks for letting us know you'd like to see The Ascent on PS5! While we don't have anything to announce right now, we want you to know we hear you and the team are aware of the demand for a PS5 version. Keep an eye right here on our Twitter for updates! — The Ascent (@AscentTheGame) October 1, 2021

Positive Signale

Und das klingt doch schon sehr hoffnungsvoll für PlayStation-Spieler und -Spielerinnen.

Bisher erschien The Ascent Ende Juli 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC, zum Launch kam der Titel direkt in den Xbox Game Pass.

Was Alex von The Ascent hielt, könnt ihr in seinem Test nachlesen.

Und wie sieht's mit euch aus, würde ihr The Ascent gerne auf der PlayStation 5 und/oder PS4 spielen?