The Elder Scrolls 6 erst in Vorproduktion? Gerücht lässt lange Wartezeit vermuten

Wer gehofft hat, dass The Elder Scrolls noch in diesem Jahr erscheinen oder zumindest in die Nähe einer Veröffentlichung kommen könnte, wird durch ein inzwischen gelöschtes LinkedIn-Profil eines Besseren belehrt. Dieses behauptet, dass sich der mit Spannung erwartete Titel erst in der Vorproduktion befindet und somit noch einen langen Weg vor sich hat.

Auf The Elder Scrolls 6 könnt ihr wohl noch lange warten

Wie unsere englischen Kollegen berichten, stammt das Profil, auf dem die Information auftauchte, angeblich von einem Neueinsteiger bei Bethesda, der erst in diesem Monat im Bereich der Talentakquise zum Studio gestoßen sein soll.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Bethesda Games Studios setzt den Maßstab für Open-World-Spiele und befindet sich derzeit in der vollen Produktion von Starfield, dem ersten neuen Universum seit 25 Jahren, und in der Vorproduktion des mit Spannung erwarteten The Elder Scrolls VI", heißt es im Profil von Bethesdas Neuzugang. Inzwischen ist der Account nicht mehr aufrufbar.

Wie immer bei Gerüchten ist diese Information mit Vorsicht zu genießen. Möglicherweise arbeitet das Studio bereits am Nachfolger von Skyrim, vielleicht geht The Elder Scrolls 6 aber auch erst nach dem Release von Starfield in die Produktion - wir wissen es nicht. Ein Gerücht wie dieses ermahnt vorfreudige Spieler zumindest zu Geduld.

Was wir wissen

Wie wir bereits wissen, wird The Elder Scrolls 6 exklusiv für PC und Xbox Series X und S erscheinen - aber erst nach Playground Games' neuem Fable und Obsidians kommendem Fantasy-Rollenspiel Avowed.

Die Entwickler haben bereits gesagt, dass sie sich für den sechsten Teil die nötige Zeit nehmen möchten, um der "großen, einflussreichen Art" der Serie "gerecht zu werden".