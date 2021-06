The Great Ace Attorney Chronicles ist das Hype-Game des Sommers! Doch, wirklich!

Jede Menge Gaming-Veranstaltungen und Livestreams sind in den letzten Wochen an uns vorbeigezogen. Jetzt wird kurz etwas ruhiger in der Sommerhitze und das ist der perfekte Moment, um die Spiele noch einmal Revue passieren zu lassen, die uns nächsten Monat beglücken werden. Für mich als Adventure-Verrückte gab es da nämlich einen Titel, der herausstach.

Ja, es sind Nischen-Genre und Story-Adventures oder gar Visual Novels spielen auf unserem Markt hinter Shootern, Action Adventures oder Rennspielen bestenfalls die zweite Geige. Ich aber kann sagen: Die Great Ace Attorney Chronicles sind für mich der Hype-Titel des Sommers!

Der RTL-2-Nachmittag ist zurück - als Spiel! Die neuen Trailer zu den Great Ace Attorney Chronicles haben bei mir genau den richtigen Nerv getroffen. Nicht nur, dass es selten Story-Adventures auf der E3 zu sehen gibt, auch persönlich habe ich gerade richtig Lust auf diese Art von Spiel. Als es angekündigt wurde, habe ich den Chronicles noch wenig Beachtung geschenkt, meine Faszination für Visual Novels ist nämlich erst mit Famicom Detective Club neu erwacht. Der Switch-Titel hat mich zwar nicht vom Hocker gerissen, aber abends vor dem Einschlafen gemütlich auf noch eine nette Geschichte in Bildern zu genießen, das hatte es mir irgendwie angetan. Das bunte Artwork würde ich mir genau so als Poster ins Zimmer hängen! Daher hole ich im Augenblick eine Bildungslücke für Point-and-Click-Fans nach, nämlich Phoenix Wright: Ace Attorney und genieße jede Sekunde davon - mehr als ich es tatsächlich erwartet habe! Aber was ist so faszinierend an der schrägen Anwalts-Anime-Geschichte, dass sie mittlerweile ein Kultspiel geworden ist? Es folgt ein kleines Plädoyer, wie sich das vor Gericht gehört. Schon klar, Phoenix Wright und die berühmten Animationen und Ausrufe aus dem Spiel sind ein perfektes Meme. Aber da ist noch mehr. Für mich ist diese Visual Novel ein Stückchen Nostalgie und das, obwohl ich sie zum ersten Mal spiele. Sie ruft einfach so viele Erinnerungen wach an die schrägen, schrulligen und angenehm wohligen Anime-Serien meiner Teenie-Zeit wach. Viele davon kann ich heute nicht mehr gucken, auch wenn ich sie damals geliebt habe: Zu viel Gebrülle (mein Vater nannte sie immer liebevoll "Die Schrei-Sendungen"), zu viele Filler, zu viele unlogische Wendungen und zu viel Fan-Service. Ace Attorney schnappt sich aber genau das, was daran Spaß gemacht hat und streicht das, was irgendwie zu viel war. Und ich reagiere plötzlich wieder genau wie auf meine Anime-Serien damals: Ich grinse, fiebere mit, selbst wenn die Story noch so abstrus ist, ich spiele Fangirl und bastle mir im Kopf meine Lieblingspärchen zusammen (es kann natürlich nur eines geben!). Ja gut, der zweite Teil der Trilogie startet meiner Meinung nach etwas schwächer, aber meine Begeisterung ist noch da, also: Freispruch! Bis Ende Juli bin ich damit aber sicher durch und was wird dann meine spielerische Urlaubslektüre? Schrei-Sendungen, ihr versteht? Und ich habe sie geliebt!