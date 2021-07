Warum Great Ace Attorney Chronicles nicht das beste Phoenix Wright ist

Ich habe vorher schon keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr ich mich auf die Neuauflage der Great Ace Attorney Chronicles bei uns in Europa gefreut habe. Jetzt war es endlich so weit und ich durfte die ersten Fälle in meinem perfekten Sommerspiel lösen. Doch offenbar bin ich mit zu hohen Erwartungen an das Spiel herangegangen - vielleicht hätte ich ja Phoenix Wright und seine Zeitgenossen nicht direkt davor spielen sollen?

Dafür habe ich aber auch den direkten Vergleich und muss sagen: In den ersten Kapiteln macht The Great Ace Attorney Chronicles bereits extrem viel richtig und nutzt die visuellen und technischen Mittel einer Visual Novel fast perfekt - ganz an das Phoenix-Gefühl reichen die neuen Adventures aber nicht heran. Aber erst einmal Ruhe im Gerichtssaal: Hier kommen meine ersten Eindrücke zu einer bezaubernd bunten Steampunk-Story mit ein paar klitzekleinen Einsprüchen.

Die Geschichte führt Ryunosuke und Susato frisch nach London

Willkommen in England, Mr. Naruhodo! Zuerst das Eröffnungsplädoyer: In den Ace Attorney Chronicles geht es natürlich wieder um hitzige Kämpfe vor Gericht, diesmal aber in einer fiktiven Version des 19. Jahrhunderts mit einem ordentlichen Klecks Steampunk. Darin begleitet ihr den japanischen Studenten Ryunosuke Naruhodo auf seinem Weg zum Top-Anwalt. Der junge Japaner begibt sich nämlich auf eine weite Reise in die Metropole London und muss sich dort vor Gericht beweisen. Natürlich fängt er klein an, wird ins kalte Wasser geworfen und muss sich selbst vor Gericht verteidigen - natürlich noch etwas tapsig und unbeholfen, damit man schon am Anfang so richtig mit ihm und seinem Werdegang mitfiebert. Hinzu kommen natürlich die üblichen schicksalhaften Begegnungen: Der gutherzige Mentor, der unheimliche Staatsanwalt, die verschlagene Verbrecherin, der geheimnisvolle Kommissar und und und. Die beiden wichtigsten Wegbegleiter von Ryunosuke sind aber wohl die rechtschaffene und belesene Assistentin Susato Mikotoba und der exzentrische Meisterdetektiv Sher... äääh Herlock Sholmes (wie ich schon bei meinem ersten Hype-Artikel zu den Chronicles dank der Kommentare gelernt habe, ist das wohl ein bekannter Scherzname für den berühmten englischen Ermittler, danke dafür!). Der kauzige Kerl mit der Steampunk-Brille ist der berühmte Herlock Sholmes Den erlebt man in Ace Attorney aber nicht ganz, wie man den englischen Meisterdetektiv Sherlock kennt, sondern eher eine charmante Parodie: Auf dem Papier ein genialer Ermittler, den die ganze Welt kennt, in echt aber eher ein ziemlicher Querkopf mit schrägen Schlussfolgerungen. Ich will nicht lügen, der Quatschkopf kann einem ordentlich den Nerv rauben, sorgt aber auch für einige Lacher und ein spannendes neues Gameplay-Element: Ryunosuke muss immer wieder die falschen Überlegungen des Detektivs nachträglich korrigieren, um zum richtigen Schluss zu kommen - keine schlechte neue Idee!

Eine Visual Novel in Perfektion... Da wir schon bei den Figuren sind: Dem Charakterdesign könnte man nur ein Verbrechen vorwerfen: pure Dekadenz und das ist gut so! Bei den typisch verrückten Charakteren, die man sich bei Ace Attorney wünscht, übertrifft sich Capcom nämlich beinahe selbst. Jedes Kostüm ist voller liebevoller, lustiger, üppiger Details. Da kann es schon einmal vorkommen, dass eine Dame einen riesigen Schwan auf ihrem Hut trägt, der sogar wütend mit den Flügeln schlägt, wenn die Lady sich ärgert. Das ist auch schon das nächste Stichwort in meiner kleinen Beweiskette: Die Animationen! Im Vergleich zur Phoenix-Wright-Trilogie, die eher auf ein paar wenige, dafür besonders ikonische Bewegungen der Figuren setze, gibt es jetzt nahezu ein Animationsfeuerwerk, Kamerafahrten und Licht-Effekte inklusive. Das macht alles deutlich dynamischer und sieht richtig gut aus, obwohl die Entwickler es auch hier und da vielleicht ein wenig übertreiben. Ein Phoenix braucht auch nicht tausend rasante Bewegungen, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Man könnte allerdings sagen: Das tut in dem Fall nichts zur Sache! Eine optische Wohltat sind die Chronicles trotzdem. Die Schauplätze sind ähnlich detailreich und üppig wie ihre Figuren Diese Animationen werden von einem Soundtrack untermalt, der seinesgleichen sucht. Dramatische Gänsehaut-Geigen und beschwingtes Geklimper reißen einen so richtig in das Steampunk-Zeitalter der Chronicles hinein. Die Playlist zum Spiel gibt es zum Beispiel auf Spotify - vertraut mir, sie ist richtig gut! Das ist also alles ausgezeichnet gemacht, aber warum ist die Visual Novel damit nicht automatisch das beste Ace Attorney aller Zeiten? Auch dafür kann ich Beweise vorlegen, euer Ehren!