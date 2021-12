The Matrix Awakens: Kostenlose Demo mit Keanu Reeves als Vorab-Download für PS5 und Xbox Series X

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience könnt ihr ab sofort zu eurer Bibliothek auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X und S hinzufügen - komplett kostenlos natürlich. Auf den Game Awards am kommenden Wochenende wird die Testversion noch einmal offiziell enthüllt.

Die Matrix erwacht...

Bisher könnt ihr The Matrix Awakens nur vorab herunterladen. Erst am Freitag könnt ihr euch in das Abenteuer in der Unreal Engine 5 stürzen. Für die Demo benötigt ihr 25 GB Speicherplatz.

Hier seht ihr einen kleinen Teaser-Trailer mit Keanu Reeves, der offenbar mit dieser Anwendung einen weiteren Auftritt in der Gaming-Welt feiert.

Im PlayStation Store wird das Erlebnis wie folgt beschrieben: "Von Mitgliedern des Original-Filmteams, darunter Lana Wachowski, zusammen mit Epic Games und Partnern entwickelt, ist The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ein wilder Ritt in das realitätsverändernde Universum von The Matrix, mit Auftritten von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss."

In der Demo werdet ihr einen "Einblick in die Zukunft des interaktiven Geschichtenerzählens und der Unterhaltung mit UE5" erhalten. Behaltet jedoch im Hinterkopf, dass es sich hierbei um eine Tech-Demo handelt, die mehr auf die Optik als auf das interaktive Gameplay ausgerichtet ist.

Ladet ihr euch die Demo herunter? Hier geht es zu den Downloads im PlayStation Store sowie dem Microsoft Store.