The One Ring: Das neue Tabletop-RPG zu Herr der Ringe ist da

Mit "The One Ring" gibt es jetzt ein brandneues Tabletop-RPG zur Mutter aller Fantasy-Welten: Tolkiens Herr der Ringe. Das Spiel stammt von Free League Publishing und Sophisticated Games wurde in einer sehr erfolgreichen Kampagne auf Kickstarter finanziert, die über 2 Millionen Dollar einspielte.

Das neue RPG-Bundle aus Mittelerde beinhaltet sowohl einmal das Grundregelbuch zum Spiel, ein Starterset, zwei Kompendien und passende Würfelsets, diese Sachen könnt ihr euch aber auch einzeln auf der Webseite bestellen - aber nicht vergessen, auf Euro zu schalten, nicht dass ihr erst von den hohen Zahlen in Kronen irritiert seid.

"This is the Master-ring, the One Ring to rule them all.", lautet das pathetische Herr-der-Ringe-Zitat zum Spiel, das sich sowohl auf die Herr-der-Ringe- als auch auf den Hobbit-Roman stützt. Gut, der Trailer verrät über das Spiel selbst nicht allzu viel, bringt aber die HdR-Fans vielleicht schnell wieder im Geiste nach Mittelerde zurück, denn die Artworks erinnern stark an Originalszenen aus der berühmten Peter-Jackson-Verfilmung.

2011 gab es bereits eine Ausgabe von The One Ring, die neue Edition des Spiels gibt es nun aber mit erweiterten Inhalten, optimierten Regeln und neuen Illustrationen und Artworks. Außerdem beinhaltet die neue Version die einsamen Lande von Eriador als neuen Schauplatz.

Die Rahmenhandlung der neuen Edition in kurz und natürlich sehr dramatisch zusammengefasst:

"Wir schreiben das Jahr 2965 des Dritten Zeitalters und der Schatten kehrt zurück. Gerüchte über seltsame Dinge, die sich außerhalb der Grenzen der zivilisierten Länder ereignen, verbreiten sich, und manchmal erreichen sie die Ohren von Menschen, die die düstere Wahrheit erkennen, die sie verbergen. Du bist Teil einer solchen Gruppe von Helden, die das Abenteuer suchen. Rastlose Krieger, neugierige Gelehrte und Wanderer, die das Verlorene suchen oder das Vergessene erforschen wollen."