The Order 1886: Sony meldet neues Markenzeichen an, kommt jetzt der Nachfolger?

Sony hat in Amerika offenbar ein neues Markenzeichen zum Action-Gruselabenteuer The Order 1886 eingetragen. Ein Vermerk zum Antrag besagt, er würde auf "herunterladbare Videospielsoftware" abzielen, aber verspricht dieser Hinweis alleine schon ein Sequel? Das können wir bisher noch nicht mit Sicherheit sagen.

The Order 1886 entführte 2015 in ein unheimliches, aber ziemlich intensives Szenario: London im fiktiven 19 Jahrhundert Gaslampen-Zeitalter, heimgesucht von der Bedrohung düsterer Albtraum-Monster, die nur von einem Geheimbund aufgehalten werden können. Vielleicht war das erzähllastige Action-Adventure in beeindruckender Grafik gerade aus Gameplay-Sicht nicht in allen Bereichen gelungen, aber das besondere Setting hatte definitiv Anziehungskraft.

Nun steht die Frage wieder im Raum, ob nicht doch noch - nach fast 7 Jahren - ein weiterer Teil von The Order folgen wird. Grund für die Spekulationen ist ein neues Markenzeichen für das Spiel, das Sony erst kürzlich angemeldet und bedeuten könnte, dass man die Franchise vielleicht erweitern will. Hier bekommt ihr jedenfalls schon einmal Einblicke in den Antrag von Sony.

Das ist allerdings noch nicht offiziell: Vielleicht handelt es sich auch einfach um eine Standard-Prozedur, um die Rechte aufrecht zu erhalten. Dennoch gab es auch schon in der Vergangenheit - zum Beispiel 2019 - Gerüchte über eine Fortsetzung, die aber nie offiziell bestätigt wurden. Hättet ihr Interesse an einem neuen Spiel aus dem Order-Universum? Vielleicht dann für die PS5? Mit der aktuellen Technik könnte das schon ziemlich spektakulär aussehen.