The Quarry: 5 Screenshots zum neuen Spiel der Until-Dawn-Macher

Supermassive Games arbeitet mit The Quarry an einem neuen Teenie-Horror-Spiel. Der Titel wurde gerade erst angekündigt und schickt euch am letzten Tag in ein Sommercamp, in dem einiges anders läuft als erwartet.

Statt Scherzen und Flirts bekommen es die Charaktere mit dem Kampf um Leben und Tod zu tun, während ihr erneut Entscheidungen trefft, die die Geschichte beeinflussen können. Hier sind einige erste Screenshots zum Spiel:

Ein Blick ins Büro von Chris Hackett.

Mit Laura im düsteren Wald.

Auch hier ist es recht dunkel. Zu sehen ist Ryan.

Die Nacht verläuft in The Quarry nicht ganz so wie gedacht.