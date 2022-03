The Stanley Parable: Ultra Deluxe - Veröffentlichungsdatum wird im neuen Trailer enthüllt

Das kleine Indie The Stanley Parable regt PC-Spieler nun schon seit über zehn Jahren zum Nachdenken an. Mit der Ultra Deluxe-Edition können nun auch Konsolen-Spieler in den Genuss des erfrischend experimentellen Spiels kommen.

Im neuen Trailer wird das Datum und der neue Look der Erweiterung vorgestellt. The Stanley Parable: Ultra Deluxe erscheint am 27. April 2022 für Steam, Nintendo Switch, sowie für die aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen.