The Witcher 3: Geheimnis nach sieben Jahren gelüftet

Rund sieben Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt hat CD Projekt nun ein weiteres Geheimnis bestätigt.

Dabei geht es um eine Entdeckung von YouTuber xLetalis, in dem er näher auf dieses Geheimnis eingeht, das den Charakter Vivienne aus dem DLC Blood and Wine betrifft.

Viviennes letztes Geheimnis

CD Projekts Quest Designer Philipp Weber hatte dieses zuvor als das "letzte Geheimnis" von Vivienne bezeichnet. "Es ist auf Skellige", sagte er vor einigen Tagen während eines Livestreams. Und es gehe "ein ganzes Stück weiter", als es Fans vielleicht erwarten würden.

Worum geht's also? Um die Quest "The Warble of a Smitten Knight" im besagten DLC Blood and Wine.

Hier trifft Geralt auf Vivienne de Tabris, die unter einem Fluch leidet, durch den sie wie ein Vogel aussieht. Geralt bietet an, den Fluch aufzuheben, aber sie merkt an, dass sie trotzdem nur so lange wie das Tier leben würde.

It's kind of poetic that my 7-year Easter egg was found almost 7 years after the release of @witchergame.

Hats off to @xLetalis for his detective work on the game! https://t.co/bCXVFrOtbY — Philipp Weber (@PhiWeber) March 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie sich nun herausgestellt hat, sind das sieben In-Game-Jahre. Wer Geralt sieben Jahre lang meditieren lässt (oder mit Konsolenbefehlen die Zeit beschleunigt), findet irgendwann Vivienne tot in Yennefers Zimmer in Kaer Trolde Harbour.

Seinen Fund hat xLetalis in einem Video dokumentiert. Ebenso teilte Weber den entsprechenden Tweet und gratulierte ihm zu seinem Fund.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es das letzte Geheimnis ist, aber es ist auf jeden Fall ziemlich nah dran", teilt Weber gegenüber IGN mit. "Jeder hat in den letzten Monaten der Entwicklung so viele Details versteckt, dass die Leute wahrscheinlich eines Tages noch etwas Neues finden werden."