The Witcher: Monster Slayer: Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Jagd

The Witcher: Monster Slayer ist ein brandneues AR-Spiel (Augmented Reality) in der Fantasy-Welt von Geralt und Co. Ihn spielt ihr hier aber nicht, vielmehr seid ihr selbst ein Hexer und reist durch die virtuelle Welt, um allerlei Monster zu besiegen. Eben das, was ein Hexer so tut.

Monster Slayer ist primär ein Singleplayer-Spiel und schickt euch, wenn ihr nicht gerade Monster jagt, unter anderem auf ein paar Missionen. Ihr absolviert Kämpfe, stellt Dinge her und schaltet neue Fertigkeiten frei. Aber wie funktioniert das alles? Mit unseren Tipps und Tricks zu The Witcher: Monster Slayer versuchen wir, diese Fragen zu beantworten.

Auf unseren Seiten lest ihr unter anderem, wie ihr die Kämpfe gewinnt, wie ihr mehr Fertigkeitspunkte bekommt und wie ihr kostenlos Goldmünzen erhaltet. Und noch einiges mehr!

Was ihr übers Kämpfen in The Witcher: Monster Slayer wissen müsst

Was könnt ihr in den Kämpfen von The Witcher: Monster Slayer tun? Welche Attacken gibt es, welche Fertigkeiten und Items lassen sich einsetzen und vor allem wann solltet ihr das tun? Hier lest ihr, was ihr über den Kampf im Spiel wissen solltet.

The Witcher: Monster Slayer - Kämpfe: So gewinnt ihr gegen eure Feinde

Alle Fertigkeiten in The Witcher: Monster Slayer und wie ihr sie freischaltet

Ganz wie in den Witcher-Videospielen für PC und Konsolen könnt ihr auch in Monster Slayer Punkte bekommen und damit neue Fertigkeiten für euren Hexer freischalten. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Fertigkeiten es gibt, was sie bewirken und - was noch wichtiger ist - wo ihr die Punkte dafür bekommt!

The Witcher: Monster Slayer - Fertigkeiten: Mehr Punkte für Skills bekommen

Bekommt mehr Geld für euren Hexer in The Witcher: Monster Slayer

Auch ein Hexer braucht Geld! Hier nicht für Nahrung und ähnliche Dinge, aber ihr könnt euch doch das ein oder andere im In-Game-Shop des Spiels kaufen. Wir zeigen euch, wie ihr kostenlos an Goldmünzen herankommt!

The Witcher: Monster Slayer - Goldmünzen verdienen: Wie ihr mehr Geld erhaltet