The Wolf Among Us 2 erscheint 2023, hier ist ein neuer Trailer

Telltale hat einen ersten Trailer zu The Wolf Among Us 2 veröffentlicht und neue Details zur Fortsetzung bekannt gegeben.

Für den Nachfolger setzt das Entwicklerstudio diesmal auf die Unreal Engine, ebenso kehren bekannte Charaktere wie Bigby und Snow zurück.

Dauert noch ein wenig

Die Veröffentlichung von The Wolf Among Us 2 zieht sich noch ein wenig hin. Irgendwann im Jahr 2023 könnt ihr damit rechnen, konkreter wird es aktuell noch nicht.

Neben Bigby und Snow kommen natürlich auch neue Charaktere ins Spiel, etwa The Scarecrow und Tin Man aus The Wizard of Oz. Faye Leung ist indes eine neue Ermittlerin aus New York.

Bigby muss wiederum damit zurechtkommen, dass er von seinen Aufgaben als Sheriff entbunden wurde. Ebenso absolviert er eine Aggressionstherapie.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Schnellerer Nachschub

Ursprünglich wurde The Wolf Among Us 2 im Dezember 2019 angekündigt, seitdem hat das Team fleißig daran gearbeitet und sich nicht groß zu dem Projekt geäußert.

Die Fortsetzung spielt sechs Monate nach der ersten Season und es wird derzeit an allen fünf Episoden gleichzeitig gearbeitet. Das Ziel ist, sie in kürzeren Abständen zu veröffentlichen, als das in der Vergangenheit bei Telltale-Spielen der Fall war.

Die Veröffentlichung von The Wolf Among Us 2 ist für PC und "führende Konsolen-Plattformen" geplant. Welche damit genau gemeint sind und ob es etwa noch auf die alten Konsolen kommt, bleibt abzuwarten.