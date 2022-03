Tiny Tina's Wonderlands Release-Datum: Zu diesen Zeiten beginnt das Abenteuer

Mit Tiny Tina's Wonderlands erscheint in wenigen Tagen ein neuer Ableger der beliebten Borderlands-Reihe.

Ab dem 25. März 2022 ist das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PS4 erhältlich. Auf dieser Seite verraten wir euch alles, was ihr über den Launch des Fantasy-Looter-Shooters wissen müsst.

Wann wird Tiny Tina's Wonderlands freigeschaltet?

Auf den Konsolen hängt der Freischaltzeitpunkt von eurer jeweiligen Region ab. In den meisten Regionen ist das um Mitternacht der Fall. In Deutschland wird Tiny Tina's Wonderlands in der digitalen Version auf Konsolen und PC zu dieser Zeit freigeschaltet:

Freitag, 25. März 2022, 0:00 Uhr MEZ

Wer früher eine physische Version ergattert, wird diese zumindest auf den Konsolen auch schon früher spielen können.