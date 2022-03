Der Borderlands-Ableger Tiny Tina's Wonderlands unterstützt Crossplay auf allen Plattformen.

Damit geht das Spiel einen Schritt weiter als zuvor Borderlands 3, bei dem Crossplay nur eingeschränkt möglich war.

Gemeinsam auf allen Systemen spielen

Die gute Nachricht verkündete Randy Pitchford vergangene Nacht auf Twitter.

Zwar wollten die Entwickler auch schon bei Borderlands 3 vollen Crossplay-Support haben, allerdings kam es aus verschiedenen Gründen nicht dazu.

Vor allem lag das Wohl an Sonys Richtlinien. Das Unternehmen könnte demnach von Publishern verlangen, PlayStation einen Teil der Umsätze von allen Plattformen zu überweisen, wenn man Crossplay in einem Spiel ermöglicht.

BL3 has supported crossplay for sometime. The future addition of PlayStation to crossplay for BL3 is now what I would consider to be inevitable. More info to come as soon as we have it? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022

Dafür gibt es verschiedene Bedingungen, allerdings ist auch erwähnenswert, dass weder Xbox noch Nintendo eine solche Richtlinie haben.

Letztlich bat 2K Gearbox darum, Crossplay-Support für die PlayStation nicht in Borderlands 3 zu implementieren. Auch dahin gehend könnte sich aber noch was tun, wie Pitchford in einem weiteren Tweet andeutet.

"BL3 unterstützt Crossplay schon seit einiger Zeit", schreibt er. "Ich betrachte es für die Zukunft als unvermeidlich, dass PlayStation zum Crossplay in BL3 hinzukommt. Weitere Informationen folgen, sobald wir sie haben..."

Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.