Tiny Tina's Wonderlands: Vier irre neue Herausforderungen im Season Pass

Am 25. März erscheint Tiny Tina's Wonderlands, aber der Release ist offenbar erst der Anfang: 2k und Gearbox gaben einige neue Details zu den Season-Pass-Inhalten des Spiels, die nach dem Launch auf euch zukommen werden.

Vier Inhalts-Pakete folgen nach dem Launch

Für das irre Rollenspiel warten zukünftig noch vier neue Inhalts-Pakete auf euch. Beim Season Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Zusatz zum Spiel, den ihr entweder einzeln oder im Rahmen der Chaotic Great Edition des Spiels bekommen könnt, die Updates gibt es allerdings auch alle separat zu kaufen.

Ein neuer Trailer liefert euch schon einmal einen Eindruck der kommenden Inhalte:

Jedes Inhalts-Paket beinhaltet eine Reise durch einen Spiegel der Mysterien bei Wahrsagerin Vesper. Jeder Trip enthält dabei fünf neue Level und einen Endboss, die sogar Wiederspielwert haben: Der Schwierigkeitsgrad verändert sich und ihr verdient beim Bestehen verlorene Seelen, die ihr bei Vespers Glücksrad einsetzen und so mächtige Items gewinnen könnt.

Immer wenn ihr ein Inhalts-Paket geschafft habt, wird das in den Pool der Chaoskammer hinzugefügt, einem zufällig generierten Verlies im späteren Verlauf des Spiels. Mit dem 4. und letzten Bundle aus dem Season Pass wird außerdem eine neue 7. Charakterklasse eingeführt, die allerdings noch geheim ist.

Außerdem: Pferdeglitter im Paket und ein Fortnite-Crossover

Außerdem gibt es noch ein Kosmetik-Paket mit dem wunderschönen Namen "Arschgaul-Pack". Ja, es heißt wirklich so, denn darin drehen sich alle Ausrüstungsgegenstände um das magische Zweihorn, Königin Arschgaul. Ihr könnt euch daher auf ordentlich Glitzer einstellen.

Das Pferdchen mit dem bezaubernden Namen ist Thema des Kosmetik-Packs.

Die letzte Neuigkeit ist weniger überraschend, denn so ziemlich alles in der Spielewelt hat schon ein Fortnite-Crossover bekommen, jedenfalls gilt das auch für Tinas irres RPG. Genauer gesagt wird es einen Diamantpony-Gleiter für das Battle Royale geben und den könnt ihr automatisch aktivieren, wenn ihr Wonderlands digital im Epic Store kauft - allerdings nur für begrenzte Zeit nach dem Release.

In Tiny Tina's Wonderlands, dem wilden RPG-Spinoff von Borderlands, taucht ihr in die Tabeltop-Welt der aufgedrehten Tina ein und erlebt dort irrwitzige Abenteuer zwischen Mittelalter-Fantasy und modernem Shooter - welche irren Ideen auch immer ihrem Hirn entsprungen sind. In Tinas Fantasy-Welt wird es nämlich ganz normal, wahlweise mit Magie oder aber auch mit heftigen Feuerwaffen auf Drachen, Skelette und andere Monster zu schießen.