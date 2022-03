Total War Warhammer geschenkt: Jetzt eine Woche kostenlos mit City of Brass im Epic Store

Es ist Donnerstag und das heißt, es gibt wieder was geschenkt im Epic Games Store!

Heute sind das gleich zwei Spiele, die ihr euch in den kommenden Tagen kostenlos sichern und behalten könnt.

Zwei neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Aktuell bekommt ihr das Strategiespiel Total War Warhammer sowie das Roguelite City of Brass.

Zu Total War muss wohl nicht allzu viel gesagt werden. Auf dem vertrauten Total-War-Konzept aufbauend, liefert Creative Assembly hier eine gelungene Adaption im Warhammer-Universum ab.

Ob ihr euch als Kaiserreich, Zwerg, Vampirfürst, Ork und so weiter in den Kampf stürzt, jedes Volk spielt sich anders und stellt euch bei der Eroberung der Welt vor eigene Herausforderungen.

City of Brass ist, wie erwähnt, ein Roguelite von ehemaligen Entwicklern der BioShock-Reihe. Mit Säbel und Peitsche kämpft ihr euch den Weg in eine orientalische Metropole frei.

Dabei müsst ihr nicht nur die ablaufende Zeit im Auge behalten, sondern euch gegen allerlei Gegner zur Wehr setzen und Fallen aus dem Weg gehen.

Hier geht's direkt zu Total War Warhammer und City of Brass im Epic Games Store.